باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمدرضا صالحی، استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده احتمال شروع پیک جدید بیماری آنفلوآنزا از اواخر آبان امسال وجود دارد.

به گفته وی، متخصصان توصیه می‌کنند که گروه‌های در معرض خطر مانند سالمندان، مادران باردار و بیماران زمینه‌ای تا دو هفته اول آبان واکسن دریافت کنند.

رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیماری و شیوع بیماری آنفلوآنزا در سطح کشور افزایش داشته است؛ الان در حدود ۲۰ درصد از عفونت‌های تنفسی برای زیر گونه‌های اُمیکرون و ۸ درصد مربوط به عارضه آنفلوآنزا است.

صالحی ادامه داد: مردم و به خصوص گروه‌های در معرض خطر، بهداشت فردی مانند زدن ماسک در تجمعات و شستن دست‌ها با آب را رعایت و واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

وی افزود: در حال حاضر با زیرگونه‌های جدید اومیکرون مواجه شده‌ایم که قدرت واگیری بالایی دارند.