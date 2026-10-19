از خشکسالی تا فرونشست / زنگ خطر بحران آب در قم به صدا درآمد

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -محمد احمدی‌جبلی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم،در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تداوم خشکسالی و موقعیت جغرافیایی قم در پایین‌دست حوضه‌های آبریز، این استان را بیش از هر نقطه دیگری در معرض آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و عدم ورود جریان‌های سطحی قرار داده است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مناسب تصریح کرد: گذر از این شرایط، نیازمند اتخاذ تصمیمات شجاعانه، علمی و فرابخشی در سطح استان و پیگیری مجدانه در مراجع ملی است.

احمدی‌جبلی خاطرنشان کرد: بدون هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و پیگیری جدی در سطح ملی، حل معضل خشکسالی و کم‌آبی در قم امکان‌پذیر نخواهد بود و باید با رویکردی علمی و جامع به این چالش پرداخته شود.

تراز منفی مخازن سدهای قم تثبیت شد

دیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم، در ادامه سخنان خود به پایش برخط مخازن سدهای تأمین‌کننده آب استان اشاره کرد و اظهار داشت: ارزیابی ورودی روان‌آب‌ها و سطح ذخیره سدهای مؤثر، از جمله سد الغدیر ساوه، نشان می‌دهد که نوسانات بارندگی و کاهش بارش‌های مؤثر برف و باران، تراز منفی مخازن را تثبیت کرده است.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت آب تصریح کرد: اتکای صرف به منابع سطحی، بدون مدیریت مصارف و بدون بازمهندسی نظام توزیع، امنیت پایدار منابع آبی استان را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.

احمدی‌جبلی خاطرنشان کرد: باید با مدیریت مصرف، بازنگری در نظام توزیع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، از منابع آبی استان به‌صورت پایدار صیانت شود و از اتخاذ تصمیمات مقطعی پرهیز شود.

برداشت‌های مازاد، تعادل دشت‌های مرکزی را بر هم می‌زند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تهدیدات پیش روی منابع آبی استان افزود: در چنین شرایطی، هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و برداشت‌های مازاد بر پروانه، تعادل شکننده دشت‌های مرکزی را بر هم می‌زند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت حقوق پایین‌دست تصریح کرد: عدم رعایت حقوق پایین‌دست، به تشدید بحران آبی و آسیب به کشاورزان و بهره‌برداران پایین‌دست منجر می‌شود و باید در این زمینه نظارت جدی صورت گیرد.

احمدی‌جبلی خاطرنشان کرد: مأموریت خطیر آب منطقه‌ای، برقراری عدالت در توزیع آب و حراست قاطع از ذخایر استراتژیک استان است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

تالاب‌ها در معرض تبدیل به کانون ریزگرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم، در ادامه سخنان خود استیفای حقابه‌ها را فراتر از یک نیاز کشاورزی دانست و آن را ضرورتی زیست‌محیطی توصیف کرد و اظهار داشت: دشت‌های پیرامونی قم و تالاب‌های این حوضه به‌دلیل قطع شریان‌های ورودی و عدم تخصیص منظم حقابه‌های زیست‌محیطی طی سالیان گذشته، در معرض خشکی مطلق و تبدیل شدن به کانون‌های فعال ریزگرد و گردوغبار قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احقاق حقوق آبی استان تصریح کرد: پیگیری حقوق آبی استان از سدهای حوضه بالادست در دستور کار ویژه کارگروه‌های تخصصی وزارت نیرو قرار گرفته است.

احمدی‌جبلی خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا بر مبنای جدول سهم‌بندی‌های مصوب، حق مسلم استان وصول گردد و از بروز آسیب‌های بیشتر به محیط زیست و منابع آبی جلوگیری شود.

هشدار جدی درباره فرونشست زمین در قم

وی در ادامه سخنان خود با هشدار درباره پیامدهای تداوم افت آب‌های زیرزمینی اظهار داشت: پیامد مستقیم این افت، فرونشست غیرقابل جبران زمین است؛ پدیده‌ای که در صورت عدم علاج‌بخشی، خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با تشریح ابعاد این خطر تصریح کرد: فرونشست زمین نه تنها به زیرساخت‌ها، خطوط انتقال انرژی و راه‌های مواصلاتی آسیب می‌زند، بلکه ظرفیت تغذیه طبیعی سفره‌های آبخوان را برای همیشه نابود خواهد ساخت.

احمدی‌جبلی خاطرنشان کرد: باید با اتخاذ تدابیر جدی و فوری، از ادامه افت آب‌های زیرزمینی جلوگیری کرد تا از بروز فرونشست و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به زیرساخت‌ها و محیط زیست پیشگیری شود.

تأکید آب منطقه‌ای قم بر اصلاح الگوی کشت و توسعه گلخانه‌ها

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم، در ادامه سخنان خود بر تعامل راهبردی با سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزان پرتلاش استان تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشترین حجم مصارف آبی در بخش کشاورزی متمرکز است، مدیریت صحیح این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به راهکارهای حفظ اشتغال و معیشت کشاورزان تصریح کرد: حفظ اشتغال و معیشت بهره‌برداران تنها در گرو اصلاح فوری الگوی کشت، حذف محصولات آب‌بر، ترویج ارقام کم‌آب‌خواه و توسعه گلخانه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

احمدی‌جبلی خاطرنشان کرد: همکاری مشترک آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز اجرای موفق این برنامه‌ها و صیانت از منابع آبی استان باشد و باید با جدیت دنبال شود.

توسعه بازچرخانی پساب برای مصارف صنعتی در قم

محمد احمدی‌جبلی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم، در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم توسعه بازچرخانی پساب برای مصارف صنعتی و فضای سبز خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای با استقرار کنتورهای هوشمند، انسداد چاه‌های غیرمجاز و پایش هوایی حوضه‌های آبریز، گام‌های عملیاتی را در راستای قانون تثبیت کرده است.

عبور از بحران آب نیازمند عزم عمومی است

وی در ادامه با اشاره به ضرورت مشارکت همگانی تصریح کرد: گذر موفقیت‌آمیز از بحران ناترازی آب، نیازمند عزم عمومی، مشارکت همه نهادها و احساس مسئولیت جمعی یکایک شهروندان شریف استان است.

احمدی‌جبلی خاطرنشان کرد: بدون همکاری و همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف، حل معضل کم‌آبی و مدیریت پایدار منابع آبی در استان قم امکان‌پذیر نخواهد بود.