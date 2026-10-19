هزاران نفر در پایتخت ژاپن در تظاهراتی در حمایت از مردم فلسطین و در محکومیت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و منطقه غرب آسیا شرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هزاران نفر در برابر پارلمان ژاپن تجمع کردند و با حمایت از مردم فلسطین، خواستار استعفای سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر این کشور و پایان همکاری‌های نظامی توکیو با رژیم صهیونیستی شدند.

معترضان در برابر ساختمان پارلمان ژاپن تجمع کرده و خواستار استعفای نخست‌وزیر این کشور به دلیل مواضع دولتش و همسویی با سیاست‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی شدند.

شرکت‌کنندگان همچنین از دولت ژاپن به دلیل خودداری از به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین، اعمال نکردن تحریم علیه اسرائیل و ادامه خرید تسلیحات از شرکت‌های اسرائیلی انتقاد کردند.

افزایش هزینه‌های نظامی ژاپن، تلاش برای اصلاح ماده نهم قانون اساسی این کشور که بر نفی جنگ تأکید دارد و کاهش محدودیت‌های صادرات تسلیحات نیز از دیگر محور‌های اعتراضات بود.

این تجمع در ادامه اعتراضات اخیر در ژاپن برگزار شد. پیش‌تر نیز معترضان در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در توکیو تجمع کرده و در اعتراض به نسل‌کشی در غزه خواستار اخراج سفیر اسرائیل شده بودند.

سخنرانان این تجمع همچنین از روابط نظامی توکیو و تل‌آویو به‌ویژه برنامه دولت ژاپن برای خرید پهپاد‌های ساخت اسرائیل انتقاد کردند. معترضان اعلام کردند این پهپاد‌ها در جریان عملیات علیه فلسطینیان توسعه یافته و آزمایش شده‌اند و خواستار پایان دادن به تمام همکاری‌های نظامی با رژیم صهیونیستی شدند.

منبع: المیادین

برچسب ها: تظاهرات فلسطین ، ژاپن
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