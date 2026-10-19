محمدطاها حسن‌پور با پیروزی برابر نماینده کره جنوبی، مدال برنز وزن ۵۸- کیلوگرم پاراتکواندو را کسب کرد و نخستین مدال کاروان ایران را به ارمغان آورد

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدطا‌ها حسن‌پور، نماینده ایران در رقابت‌های پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، موفق شد با پیروزی در دیدار رده‌بندی وزن ۵۸- کیلوگرم کلاس K۴۴، نخستین مدال کاروان ایران در این بازی‌ها را به دست آورد. حسن‌پور در دیدار رده‌بندی این وزن به مصاف «لی پیونگ گانگ» از کره جنوبی رفت و در رقابتی نزدیک، با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید تا مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

با این پیروزی، حسن‌پور نخستین مدال کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را کسب کرد و آغازگر مدال‌آوری نمایندگان کشورمان در این رویداد شد.

برچسب ها: تکواندو ، ناگویا
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