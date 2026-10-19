تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در دیدار سوم خود در پاراآسیایی ناگویا، با نتیجه ۲ بر صفر چین را شکست داد تا ضمن جبران شکست مقابل این تیم در بازی‌های هانگژو، شش امتیازی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -   تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در سومین دیدار در بازی‌های پاراآسیایی آیچی- ناگویا موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد تیم ملی چین عبور کند. 

ابتدا مرتضی کرمی گل نخست ایران را در دقیقه ۳۲ به ثمر رساند و دقایقی بعد شاه‌حسینی نیز با زدن گل دوم، پیروزی ایران را قطعی کرد.

این در حالی است که محمد میرزایی دروازه‌بان تیم ایران در دو نوبت موفق شد ضربات پنالتی بازیکنان چین را مهار کند تو نقش ویژه‌ای در ثبت ایفا کرده باشد.

ایران با این پیروزی، شمار امتیازات خود را پس از سه مسابقه به شش رساند تا موقعیت بهتری در جدول پیدا کند. 

این برد علاوه بر اهمیت امتیازی، از نظر حیثیتی نیز برای تیم ایران ارزش ویژه‌ای داشت؛ چراکه ملی‌پوشان فوتبال نابینایان با شکست چین، انتقام نتیجه دیدار دو تیم در بازی‌های آسیایی هانگژو را گرفتند.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، کمیته ملی پارالمپیک
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