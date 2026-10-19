معاون اول رئیس‌جمهور به‌منظور شرکت در نشست نخست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای وارد پایتخت تاجیکستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عارف لحظاتی پیش وارد فرودگاه بین‌المللی دوشنبه شد و در بدو ورود، مورد استقبال حاکم خالق‌زاده، قائم‌مقام نخست‌وزیر تاجیکستان، قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور در جریان این سفر دو روزه، ضمن شرکت در نشست نخست‌وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، با نخست‌وزیران برخی کشور‌های شرکت‌کننده نیز دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، گسترش همکاری‌ها در حوزه فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران در این نشست است.

برچسب ها: عارف ، تاجیکستان
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