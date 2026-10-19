امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۲۵۶ میلیون تومان
نیم سکه  ۱۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعتبار خرید تضمینی گندم تسویه شده است
کاهش دمای هوا در نوار ساحلی کشور
ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۲۱
ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور
عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ نقطه تهران
مخالفت قاطع شورای عالی شهرسازی و معماری برای افزایش تراکم در تهران
آخرین اخبار
کاهش دمای هوا در نوار ساحلی کشور
ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۲۱
اعتبار خرید تضمینی گندم تسویه شده است
مخالفت قاطع شورای عالی شهرسازی و معماری برای افزایش تراکم در تهران
ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور
عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ نقطه تهران
بورسی شدن بنگاه‌های بزرگ به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند
چهار دکل حفاری فراساحلی به ناوگان نفت فلات قاره افزوده می‌شود
برنامه گمرکات ایران و ترکمنستان برای افزایش ظرفیت تردد جاده‌ای و ریلی کالا
ستاد عملیاتی استمرار تجارت خارجی تشکیل می‌شود
رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات به اتاق بازرگانی واگذار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۷ مهر
پالایشگاه فاز ۱۳ میدان مشترک پارس جنوبی در مسیر تولید پایدار
ترخیص خودرو‌های وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، فقط تا پایان امسال
تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار مشترک پرمصرف برق تحت پایش هوشمند قرار خواهند گرفت
توقف برخی از پرواز‌های خارجی به دلیل بدهی سوخت + فیلم
قطعی برق مناطق شرقی تهران به زودی برطرف خواهد شد
افزایش بیش از ۷۳ هزار واحد شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
اجرای ۸۰۲ پروژه طرح هادی طی دو سال گذشته
بدهی ۴ میلیون دلاری، پروازهای ایران‌ایر به استانبول را متوقف کرد
پایان صف‌های طولانی دریافت خسارت با هوشمندسازی صنعت بیمه محقق می‌شود؟
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
ارسال تدریجی پیامک‌های سرشماری / عملیات میدانی از ۲ آبان کلید می‌خورد
افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوای کشور و رشد ۶۷۰۰ مگاواتی اوج تقاضای برق در مهرماه
تعیین تکلیف پرداخت خسارت مشترکان برق؛ سامانه‌های توانیر و بیمه‌گر این هفته به هم متصل می‌شوند
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
تولید قراردادی مرغ؛ راهکاری برای تنظیم بازار و حمایت از مرغداران