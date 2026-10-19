باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۶ میلیون تومان
|نیم سکه
|۱۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان