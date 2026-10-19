معاون وزیر ورزش، انصراف حبیب نوظهوری را اقدامی اخلاق‌مدارانه دانست و بر همدلی برای پیشرفت ژیمناستیک تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمدشروین اسبقیان با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر اهمیت ورزش و ضرورت توجه به منش پهلوانی در کنار قهرمانی، انصراف حبیب نوظهوری از رقابت انتخاباتی را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: نوظهوری امروز با انصراف خود به انسجام خانواده ژیمناستیک کمک کرد. به‌عنوان فردی که بیش از ۴۰ سال در ورزش حضور داشته‌ام، این رفتار را ارزشمند می‌دانم و از ایشان تشکر می‌کنم. این اقدام نشان‌دهنده صبوری و اخلاق‌مداری اوست.

اسبقیان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در ژیمناستیک افزود: امیدوارم رئیس جدید فدراسیون از توانمندی‌های حبیب نوظهوری نیز در مسیر پیشرفت این رشته استفاده کند.

معاون وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اهمیت همدلی در خانواده ژیمناستیک اظهار کرد: اکنون همه اعضای این خانواده باید در کنار یکدیگر و با نگاهی مشترک برای توسعه این رشته تلاش کنند تا زمینه موفقیت ورزشکاران ایران در المپیک لس‌آنجلس فراهم شود.

وی در ادامه موفقیت تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال در آمریکا را تبریک گفت و این نتایج را نشانه‌ای از توانمندی ورزش ایران دانست.

اسبقیان همچنین با اشاره به عملکرد ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، از حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان از این رشته قدردانی کرد و گفت: با تدابیر و حمایت‌های دکتر دنیامالی، ژیمناستیک در مسیر پیشرفت قرار دارد و نتایج این حمایت‌ها را در بازی‌های آسیایی شاهد بودیم. مدیریت همراه با تخصص و صداقت می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت در ورزش باشد.

وی در پایان بر ضرورت تداوم همکاری میان اعضای خانواده ژیمناستیک تأکید کرد و اظهار داشت: همه باید در کنار هم باشیم و با همدلی و تلاش مشترک، مسیر پیشرفت و افتخارآفرینی این رشته را ادامه دهیم.

برچسب ها: ژیمناستیک ، وزارت ورزش جوانان
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