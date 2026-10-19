باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- اصغر نوراله‌زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، در رویداد «نهضت فناورانه مسکن» که در محل این صندوق برگزار شد، با تشریح برنامه‌های حمایتی برای ورود فناوری‌های نوین به صنعت ساختمان اظهار کرد: توسعه استفاده از مصالح دانش‌بنیان، کاهش مصرف انرژی و کوتاه‌کردن زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی از مهم‌ترین اهدافی است که صندوق در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و فعالان صنعت ساختمان دنبال می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های سنتی ساخت‌وساز افزود: یکی از چالش‌های اصلی بخش مسکن، شدت بالای مصرف انرژی است و با توجه به اولویت دولت برای مدیریت مصرف، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و مصالح فناورانه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نوراله‌زاده طولانی‌شدن زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: افزایش مدت ساخت، هزینه تمام‌شده مسکن را به‌شدت افزایش می‌دهد؛ مسئله‌ای که در طرح نهضت ملی مسکن نیز مشهود بوده است. استفاده از فناوری‌های نوین و مصالح صنعتی می‌تواند ضمن کاهش زمان اجرا، بهره‌وری ساخت‌وساز را ارتقا دهد.

خرید اقساطی مصالح دانش‌بنیان با تسهیلات لیزینگ

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر لزوم حمایت از تقاضای محصولات فناورانه اظهار کرد: یکی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده، استفاده از تسهیلات لیزینگ و قرارداد‌های استصناع برای سازندگان و انبوه‌سازانی است که قصد خرید مصالح نوین از شرکت‌های دانش‌بنیان را دارند.

وی توضیح داد: در قالب لیزینگ، امکان پرداخت اقساطی هزینه خرید محصولات فناورانه فراهم می‌شود و در قرارداد‌های استصناع نیز منابع مالی متناسب با پیشرفت ساخت و تحویل محصولات پرداخت خواهد شد.

نوراله‌زاده افزود: صندوق آمادگی دارد در چارچوب ضوابط مشخص، تقاضای خرید محصولات دانش‌بنیان را تأمین مالی کند تا ارتباط میان تولیدکنندگان فناوری و سازندگان مسکن تقویت شود.

صندوق نوآوری ریسک استفاده از فناوری‌های جدید را پوشش می‌دهد

وی از آمادگی صندوق برای راه‌اندازی خدمت جدیدی با عنوان «پوشش ریسک نخستین فناوری» خبر داد و گفت: یکی از نگرانی‌های سازندگان، عملکرد محصولات فناورانه در محیط واقعی پروژه‌های ساختمانی است؛ زیرا ممکن است محصولی در آزمایشگاه موفق باشد، اما در مقیاس اجرایی با مشکلاتی مواجه شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: برای برطرف‌کردن این نگرانی، آمادگی داریم ضمانت‌نامه‌هایی صادر کنیم که در صورت بروز خسارت ناشی از استفاده از محصولات فناورانه مورد تأیید، جبران خسارت بر عهده صندوق باشد.

وی تأکید کرد: این ابزار می‌تواند ریسک استفاده از فناوری‌های جدید را برای انبوه‌سازان کاهش دهد و زمینه ورود گسترده‌تر محصولات دانش‌بنیان به پروژه‌های مسکونی را فراهم کند.

مجوز ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر با مشارکت ۱۶ شرکت

نوراله‌زاده در ادامه از صدور مجوز ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) با مشارکت مجموعه‌ای متشکل از حدود ۱۵ تا ۱۶ شرکت فعال در حوزه انبوه‌سازی و تولید محصولات ساختمانی خبر داد.

وی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد در قالب عاملیت مالی با این مجموعه وارد سرمایه‌گذاری مشترک شود تا فناوری‌های ساختمانی دارای قابلیت توسعه، به مرحله تولید انبوه برسند.

به گفته وی، افزایش مقیاس تولید محصولات فناورانه می‌تواند به اقتصادی‌شدن قیمت تمام‌شده مصالح نوین کمک کند و دسترسی سازندگان به این محصولات را افزایش دهد.

تضمین اصل سرمایه مردم در تأمین مالی جمعی و توکنیزه‌سازی مسکن

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی اظهار کرد: در حوزه تأمین مالی جمعی، آمادگی صدور ضمانت‌نامه‌های جدیدی را داریم که پیش از این ارائه نمی‌شد.

وی افزود: در حوزه توکنیزه‌سازی مسکن نیز با طراحی سازوکار‌هایی برای امین و نگهدارنده دارایی، امکان تضمین اصل سرمایه منابعی که وارد پروژه‌های ساختمانی می‌شوند، پیش‌بینی شده است.

نوراله‌زاده با تأکید بر تفاوت تضمین اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاری تصریح کرد: بازدهی سرمایه‌گذاری به عملکرد اقتصادی هر پروژه بستگی دارد، اما صندوق آمادگی دارد اصل منابع مالی مشارکت‌کنندگان در پروژه‌های فناورانه ساخت مصالح و احداث واحد‌های مسکونی را از مسیر‌های تأمین مالی جمعی و توکنیزه‌سازی تضمین کند.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای توسعه ساخت‌وساز فناورانه

وی با اشاره به ضرورت تسریع در ورود فناوری‌های نوین به صنعت ساختمان گفت: با وجود ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، سرعت استفاده از مصالح فناورانه در پروژه‌های مسکونی همچنان پایین است و باید با بهره‌گیری از ابزار‌های مالی و سیاست‌های حمایتی، زمینه افزایش تقاضا برای این محصولات فراهم شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان صندوق، سازمان ملی زمین و مسکن، دفتر ساخت فناوری‌های نوین، انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مصالح نوین تشکیل شود.

نوراله‌زاده افزود: در این کارگروه می‌توان ابزار‌های تأمین مالی را متناسب با نیاز‌های صنعت ساختمان بازطراحی کرد؛ به‌گونه‌ای که سیاست‌گذاری مالی بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی و پیگیری امور اجرایی بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن باشد.

وی در پایان تأکید کرد: اثربخشی این همکاری باید بر اساس شاخص‌های مشخصی همچون میزان رشد سرمایه‌گذاری در تولید مصالح نوین و افزایش سهم این محصولات در ساخت‌وساز ارزیابی شود تا حمایت‌های مالی به نتایج ملموس در صنعت ساختمان منجر شود.