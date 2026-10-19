باشگاه خبرنگاران جوان - میترا عقیلی مدیرکل استاندارد قزوین گفت: کارشناسان و بازرسان این اداره کل با انجام هزار و ۳۴۴ مورد بازرسی فنی از آسانسور‌های منصوب در سطح استان قزوین، موفق به صدور ۸۸۶ گواهینامه تاییدیه ایمنی برای آسانسور‌ها شدند که این رقم نشان‌دهنده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه عملیاتی پیش‌بینی‌شده در این حوزه است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ ایمنی و سلامت شهروندان افزود: براساس مقررات موجود، استاندارد آسانسور‌های کششی برقی از ابتدای سال ۸۲ و آسانسور‌های هیدرولیکی از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مشمول مقررات استاندارد اجباری شدند و بر این اساس، تمامی آسانسور‌های مشمول باید دارای تاییدیه ایمنی معتبر باشند.

عقیلی با تاکید بر مسئولیت مالکان و مدیران ساختمان‌ها اضافه کرد: تمامی مالکان و مدیران مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، دولتی و نهاد‌های عمومی از جمله مراکز خرید، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز درمانی و ساختمان‌های پزشکان، به منظور حفظ ایمنی و سلامت شهروندان و پیشگیری از حوادث احتمالی، ضروری است نسبت به بازرسی و استانداردسازی آسانسور‌های تحت مدیریت خود و دریافت گواهینامه و تاییدیه ایمنی اقدام کنند.

این مسئول بیان کرد: عدم توجه به این موضوع می‌تواند خطرات جانی و مالی قابل توجهی برای کاربران آسانسور‌ها ایجاد کند و انتظار می‌رود مالکان و بهره‌برداران با همکاری کامل با اداره کل استاندارد، نسبت به رفع نواقص و اخذ تاییدیه‌های لازم اقدام نمایند.

وی در ادامه به سازوکار نظارتی مردمی نیز در این زمینه اشاره کرد و افزود: در کابین آسانسور‌های دارای تاییدیه ایمنی، پلاکی حاوی شناسه ملی آسانسور که یک شماره ۱۰ رقمی است نصب می‌شود و شهروندان می‌توانند با ارسال این کد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اعتبار و وضعیت تاییدیه ایمنی آسانسور مورد استفاده خود مطلع شوند.

عقیلی تاکید کرد: این سامانه پیامکی به منظور افزایش شفافیت و مشارکت مردمی در نظارت بر ایمنی آسانسور‌ها راه‌اندازی شده و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا عدم اعتبار تاییدیه، مراتب را به اداره کل استاندارد اطلاع دهند.

این مسئول ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان و بازرسان این اداره کل، بیان کرد: امیدواریم با ادامه روند نظارت‌ها و همکاری مالکان ساختمان‌ها، شاهد افزایش هرچه بیشتر ضریب ایمنی آسانسور‌ها در سطح استان قزوین باشیم و گام‌های موثری در راستای ارتقای سلامت و ایمنی شهروندان برداشته شود.

مدیرکل استاندارد قزوین بیان کرد: استانداردسازی آسانسور‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های اداره کل استاندارد قزوین در سال جاری تعیین شده و برنامه‌های نظارتی مستمری برای بازرسی از آسانسور‌های در حال بهره‌برداری در دستور کار این اداره کل قرار دارد.