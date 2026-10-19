رقابت دختران کاراته کای استان قم با قهرمانی تیم پدافند هوایی حضرت معصومه (س) به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت دختران کاراته‌های قم در مسابقات کاراته سبک‌های آزاد با عنوان یادواره شهدای پدافند هوایی حضرت معصومه (س) برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با شرکت سیصد کاراته کا از بیست و پنج باشگاه و در پنج رده سنی و در دو بخش کاتا و کمیته برگزار شد تیم پدافند هوایی حضرت معصومه (س) از باشگاه ۲۲ بهمن با مربیگری سنسی ولی پور با بیست طلا، پانزده نقره و بیست و شش برنز در سکوی نخست ایستاد.

باشگاه نور با مربیگری سنسی حسین زاده با هفده طلا، پانزده نقره و بیست برنز درسکوی دوم قرار گرفت و باشگاه ریتم با مربیگری سنسی میرزازاده با یازده طلا، نه نقره و هفده برنز در سکوی سوم ایستاد.

کاپ اخلاق این دوره از مسابقات هم به باشگاه کیهان اعطا شد.

منبع:ورزش و جوانان قم