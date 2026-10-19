فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی، قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان در این پیام آورده است: قهرمانی غرورآفرین تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد امید کشورمان در آمریکا، جلوه‌ای درخشان از غیرت، توان فنی و اراده پولادین جوانان ایران است؛ پهلوانانی که با اجرای فنون حساب‌شده و مبارزات هوشمندانه، بر سکوی افتخار ایستادند و دل ایران و ایرانی را شاد کردند.

اینجانب این افتخار ارزشمند را به ملت شریف، جامعه ورزش، به‌ویژه فدراسیون کشتی، قهرمانان و کادر فنی تبریک عرض کرده و از خداوند متعال، تداوم سربلندی ایران جان و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی را در آوردگاه‌های مختلف مسئلت می‌کنم.

منبع: فراجا

برچسب ها: فرمانده انتظامی ، کشتی آزاد ، کشتی فرنگی
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