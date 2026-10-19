باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مرز سرخس، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تهدیدات پیش‌روی کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی و با توجه به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، اهمیت مرزهای زمینی، ریلی، دریایی و هوایی دوچندان شده و ضروری است از تمامی ظرفیت‌های مرزی برای تأمین نیازهای کشور و تسهیل امور اقتصادی و معیشتی مردم بهره‌برداری شود.

قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه مرزهای زمینی کشور در حال حاضر از فعالیت مناسبی برخوردارند، افزود: برخی گذرگاه‌های مرزی به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش مؤثر در تعاملات اقتصادی با کشورهای دوست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند که مرز سرخس، به‌ویژه با برخورداری از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی و استقرار منطقه آزاد تجاری–صنعتی، یکی از مهم‌ترین این گذرگاه‌ها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نتایج بازدید میدانی از منطقه آزاد سرخس تصریح کرد: اقدامات ارزشمندی در حوزه توسعه زیرساخت‌های مرزی و ترانزیتی انجام شده و طرح‌های مهم دیگری نیز در حال اجراست. زیرساخت‌های ایجادشده از سوی سازمان منطقه آزاد و سایر دستگاه‌های مسئول در مرز، ظرفیت قابل‌توجهی برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای کشور فراهم کرده است.

پورجمشیدیان، ارتباط با کشورهای شرق آسیا به‌ویژه چین را از مزیت‌های راهبردی مرز سرخس دانست و خاطرنشان کرد: با فراهم شدن بسترهای مناسب و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از سوی طرف چینی، چشم‌انداز روشنی برای افزایش مبادلات اقتصادی و تأمین بخش قابل‌توجهی از نیازهای کشور از مسیر این مرز وجود دارد.

قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین بر ضرورت مشارکت و هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی در سطح استان خراسان رضوی و بخش‌های ملی تأکید کرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرز سرخس نیازمند همراهی دستگاه‌های مسئول و رفع موانع موجود است و تعامل سازنده میان دستگاه‌های دولتی و سازمان مناطق آزاد می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت ایفا کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیران استانی، مسئولان محلی و مجموعه مدیریتی منطقه آزاد سرخس اظهار کرد: در جریان این بازدید، روحیه جهادی، همدلی و تلاش مستمر مسئولان برای حل مسائل و مشکلات موجود کاملاً مشهود بود و اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که بخش مهمی از موانع را می‌توان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها در سطح منطقه برطرف کرد.

پورجمشیدیان در ادامه از آمادگی شورای امنیت کشور برای پیگیری مسائل و مطالبات مرزی سرخس خبر داد و افزود: هر موضوعی که برای تسهیل صادرات، واردات و ترانزیت در این گذرگاه نیازمند تصمیم‌گیری یا پیگیری در سطوح بالاتر باشد، آمادگی داریم از طریق شورای امنیت کشور، کارویژه مرز و در صورت ضرورت دولت و شورای عالی امنیت ملی پیگیری کنیم تا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع فراهم شود.

قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه مرز سرخس در تأمین کالاهای اساسی کشور نیز تأکید کرد: در شرایط فعلی، تمامی مرزهای زمینی از اهمیت بالایی برخوردارند، اما برخورداری سرخس از زیرساخت ریلی و امکان ارتباط با کشورهای شرق آسیا، جایگاهی ویژه به این منطقه بخشیده و منطقه آزاد سرخس را به یکی از مناطق مهم و اولویت‌دار کشور در حوزه تعاملات اقتصادی تبدیل کرده است.

وی امنیت مطلوب مرز سرخس را یکی دیگر از مزیت‌های مهم این منطقه برشمرد و گفت: وجود امنیت پایدار در این گذرگاه، زمینه اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران، تجار و فعالان اقتصادی را فراهم کرده و می‌تواند به افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی منطقه کمک کند. با توجه به اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های در دست اجرا، آینده بسیار روشنی برای منطقه آزاد سرخس، محدوده مرزی و مردم این شهرستان پیش‌بینی می‌شود.