فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی خبر داد که با ادعای نفوذ در امور گمرکی و وعده واردات کالا از چین، مبلغ ۵۸ هزار یوان از شاکی دریافت کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی خبر داد که با ادعای نفوذ در امور گمرکی و وعده واردات کالا از چین، مبلغ ۵۸ هزار یوان از شاکی دریافت کرده بود. این متهم در جریان تحقیقات اولیه به اتهام انتسابی اعتراف کرده و تلاش برای شناسایی همدست احتمالی وی ادامه دارد.

آغاز تحقیقات با شکایت شاکی

سرهنگ محسن حسنی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی ثبت شکایتی درباره کلاهبرداری با وعده واردات کالا از کشور چین، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به‌عنوان فردی دارای نفوذ در امور گمرکی و ادعای برخورداری از ارتباطات مؤثر در این حوزه، اعتماد شاکی را جلب کرده و در قبال انجام امور واردات کالا، مبلغ ۵۸ هزار یوان چین از وی دریافت کرده است.

دستگیری متهم در محدوده جنت‌آباد

فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی، وی را چهاردهم مهرماه ۱۴۰۵ در محدوده جنت‌آباد دستگیر کردند.

اعتراف به اتهام و شناسایی همدست احتمالی

سرهنگ حسنی با اشاره به روند تحقیقات گفت: متهم در جریان بررسی‌های اولیه به اتهام انتسابی اعتراف کرده است. همچنین در تحقیقات انجام‌شده، نام فرد دیگری به‌عنوان همدست احتمالی وی مطرح شده و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری این فرد ادامه دارد.

برچسب ها: کلاهبرداری ، واردات کالا
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