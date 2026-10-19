باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نصیری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین از آغاز لوله‌گذاری فاز دوم طرح آبرسانی از سد بالاخانلو خبر داد و گفت: لوله‌گذاری این مرحله از طرح در محدوده سه‌راهی سگزآباد تا شهر بوئین‌زهرا اجرا می‌شود و این عملیات از هفته جاری آغاز شده است که فاز دوم طرح آبرسانی از سد بالاخانلو شامل اجرای ۲۵ کیلومتر لوله‌گذاری با استفاده از لوله‌های چدن داکتیل و پلی اتیلن به قطر حداکثر ۴۰۰ میلی‌متر، احداث حوضچه‌ها و نصب شیرآلات و تجهیزات مورد نیاز است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تامین لوله‌های مورد نیاز این بخش از طرح اضافه کرد: تاکنون ۱۰.۵ کیلومتر لوله چدن داکتیل به قطر ۴۰۰ میلی‌متر خریداری و به محل کارگاه حمل شده و تامین باقی مانده لوله‌های مورد نیاز، به همراه شیرآلات و تجهیزات مربوطه، در برنامه کاری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین اعتبار مورد نیاز برای اجرای فاز دوم طرح آبرسانی از سد بالاخانلو را بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی، اجرای ۱۳ کیلومتر از خط اصلی این مرحله، به‌عنوان بخشی از مجموع ۲۵ کیلومتر لوله‌گذاری فاز دوم، تا پایان سال جاری پیش‌بینی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل فاز نخست و اجرای خط اصلی فاز دوم، امکان تأمین بخشی از نیاز آب شرب شهر‌های سگزآباد و بوئین‌زهرا از سد بالاخانلو در اوایل سال آینده فراهم شود.

نصیری در ادامه با اشاره به ابعاد کلی این طرح بیان کرد: طرح آبرسانی از سد بالاخانلو با هدف تامین آب شرب پنج شهر سگزآباد، بوئین‌زهرا، شال، اسفرورین و دانسفهان و همچنین ۳۰ روستای جنوب استان در حال اجراست و نیازمند اعتباری معادل بر ۳۵ هزار میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: این طرح شامل احداث یک تصفیه‌خانه آب شرب با ظرفیت ۲۵۰ لیتر بر ثانیه و اجرای ۸۲ کیلومتر خط انتقال با قطر حداکثر ۵۰۰ میلی‌متر است که با تکمیل آن، زیرساخت‌های لازم برای انتقال و تامین آب شرب مناطق هدف فراهم خواهد شد.

منبع: آب منطقه ای قزوین