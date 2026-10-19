باشگاه خبرنگاران جوان - آب آشامیدنی تمامی کوچه‌های بلوار کارگر، بلوار جانباز و ضلع غربی بلوار ملت شهر به دلیل انجام عملیات اصلاح خط انتقال ۳۵۵ میلی‌متر پلی‌اتیلن در محدوده محله دوهزار و کوی ملت از ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه آغاز و تا ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه به مدت ۲۴ ساعت ادامه خواهد داشت.

این شرکت ضمن عذرخواهی از مشترکین و قدردانی از صبوری و همراهی مردم مناطق یادشده، از همشهریان خواست نسبت به ذخیره آب مورد نیاز در مخازن منازل و مدیریت مصرف آب در مدت زمان اعلام‌شده اقدام کنند.

درحال حاضر سالانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب از منابع مختلف برای تامین آب آشامیدنی مردم هرمزگان تولید، انتقال و توزیع می‌شود؛ از این میزان ۴۰ درصد از طریق چاه‌ها، ۳۵ درصد از طریق آب شیرین‌کن‌ها و ۲۵ درصد نیز از محل منابع سدها و بخشی از چشمه‌ها تامین می‌شود.

منبع: روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب هرمزگان