مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱، از معرفی دو ملک موسوم به «قلمستان» و «شیخ محمدی» به سازمان نوسازی شهر تهران با هدف بررسی ظرفیت تأمین مسکن در چارچوب قرارگاه جهادی مسکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، مهدی قمی با اشاره به اهمیت شناسایی ظرفیت‌های موجود برای تأمین مسکن اظهار کرد: استفاده هدفمند از اراضی و املاک شهری و بهره‌گیری از ظرفیت تجمیع پلاک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های جدید در حوزه مسکن و بازآفرینی شهری باشد. در همین راستا، دو ملک در محدوده منطقه ۱۱ برای معرفی به سازمان نوسازی شهر تهران و بررسی امکان بهره‌برداری در چارچوب قرارگاه جهادی مسکن شناسایی شده‌اند.

وی با تشریح مشخصات ملک موسوم به «قلمستان» افزود: این ملک شامل ۲۶ پلاک ثبتی با مساحت اعلام‌شده حدود ۳ هزار و ۱۵ مترمربع است که ۱۶ پلاک آن متعلق به شهرداری تهران و ۱۰ پلاک دیگر متعلق به اشخاص غیردولتی است. این ملک در محدوده خیابان قزوین شرقی، خیابان شهید جوادیان (قلمستان) و خیابان حنیفه‌برزگر قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۱ در ادامه به ملک موسوم به «شیخ محمدی» اشاره کرد و گفت: این ملک نیز از تجمیع ۹ پلاک متعلق به شهرداری تهران تشکیل شده و پس از اعمال اصلاحی، مساحتی معادل یک‌هزار و ۳۶۸ مترمربع دارد. این محدوده در خیابان شیخ محمدی، حدفاصل خیابان قدمی و شهید خورک واقع شده است.

قمی تأکید کرد: معرفی این دو ملک به سازمان نوسازی شهر تهران، با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود و امکان استفاده از آنها در برنامه‌های تأمین مسکن انجام می‌شود و پیگیری مراحل بعدی در چارچوب ضوابط و برنامه‌های مصوب صورت خواهد گرفت.
(انت‌های پیام)

برچسب ها: شهردار ، ملک
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