تیم‌های عارف بار بهنمیر و هیات نوشهر به عنوان نماینده مازندران در مسابقات هندبال ساحلی دختران کشور به میدان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات هندبال ساحلی جوانان دختر کشور با شرکت ۹ تیم از امروز در اصفهان آغاز خواهد شد.

تیم‌های شرکت کننده این رقابت‌ها در ۲ گروه ۴ و ۵ تیمی به مصاف هم می‌روند.

هیات هندبال نوشهر در گروه نخست با تیم‌های شهرداری ملارد، زنجان برسام، ادب اصفهان و هیات هندبال قم رو‌به‌رو خواهد شد.

عارف بار بهنمیر دیگر نماینده استان مازندران نیز با تیم‌های فولاد هرمزگان، خراسان رضوی، شهرداری ارومیه و آرتابل، رقابت می‌کند.

مسابقات هندبال ساحلی دختران کشور از ۲۷ تا ۲۹ مهرماه به میزبانی شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

برچسب ها: مسابقات هندبال ، هندبال ساحلی
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