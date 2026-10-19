اعتراضات گسترده در فرانسه و نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی این کشور، هم‌زمان با تشدید تنش‌ها پیرامون اوکراین، ارزش یورو را در برابر ارز‌های مهم جهان کاهش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد اعتراضات گسترده در فرانسه و نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی این کشور، هم‌زمان با تشدید تنش‌ها پیرامون اوکراین، ارزش یورو را در برابر ارز‌های مهم جهان کاهش داده است.

ارزش یورو روز دوشنبه در معاملات آسیایی در برابر دلار آمریکا نیم درصد کاهش یافت. این ارز مشترک اروپایی ابتدا تا سطح ۱.۱۱۸۳ دلار پایین آمد، اما سپس بخشی از افت خود را جبران کرد و در سنگاپور حدود ۱.۱۲۳۲ دلار معامله شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، قرارداد‌های آتی اوراق قرضه فرانسه نیز تا ۵۲ واحد افت کردند و قرارداد‌های آتی سهام اروپا با کاهش ۰.۳ درصدی مواجه شدند.

رودریگو کاتریل، تحلیلگر بانک ملی استرالیا گفت اعتراضات فرانسه ممکن است اجرای اقدامات ریاضتی دولت را دشوارتر کند.

سرمایه‌گذاران همچنین نگران‌ هستند ادامه حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، با وجود درخواست‌های واشنگتن برای توقف این حملات، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت نفت را تشدید کند.

استراتژیست‌های بانک بارکلیز به سرپرستی تمیستوکلیس فیوتاکیس نیز مشکلات مالی فرانسه را به‌خودی‌خود جدی توصیف کردند و گفتند انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ و پارلمان فاقد اکثریت روشن، حل این مشکلات را دشوارتر می‌کند؛ زیرا دستیابی به توافق میان جریان‌های سیاسی بار‌ها با مانع روبه‌رو شده است.

این تحلیلگران چشم‌انداز میان‌مدت یورو را همچنان منفی ارزیابی کردند.

منبع: تاس

برچسب ها: ارزش یورو ، اعتراضات فرانسه
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