با فرا رسیدن فصل برداشت، سفیدیِ پنبه بر دشت‌های زرین‌دشت نشست و کشاورزان با نگاه‌هایی امیدوار، کیسه ها و سبد‌ها را بر دوش گرفتند و به سوی مزارع راه افتادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - صبح زرین‌دشت، آرام‌آرام از پشت کوه‌های بلند فرا می‌رسد و نورِ خورشید بر دشت‌ها می‌افتد؛ سفیدیِ پنبه، همچون برفی که زودتر از موعد بر زمین نشسته باشد، تا چشم کار می‌کند کشیده شده است.

نسیمِ خنک صبحگاهی لابه‌لای بوته‌های پنبه می‌پیچد و غوزه‌های شکفته را تکان می‌دهد. کشاورزان با دست‌هایی پینه‌بسته و نگاه‌هایی امیدوار، سبد‌ها و کیسه‌ها را بر دوش می‌گذارند و به سمت مزارع راه می‌افتند؛ فصلِ برداشت از راه رسیده و بویِ کار و امید در هوای دشت پیچیده است.

در همین روز‌های پرکار و پرمهر است که خبری از دلِ مزارع به گوش می‌رسد؛ خبری که هم از سطح گسترده کشت حکایت دارد و هم نویدِ محصولی فراوان می‌دهد:

مهدی یوسفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین‌دشت با اشاره به آغاز عملیات برداشت پنبه در سطح ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان، اظهار کرد: در سال زراعی جاری، پنبه در سطح ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن وش پنبه تولید و به بازار عرضه شود. 

او با اشاره به سطح زیر کشت پنبه در شهرستان و پیش‌بینی میانگین عملکرد ۳ تن و ۵۰۰ کیلوگرم وش در هکتار، گفت: انتظار می‌رود امسال تولید قابل‌توجهی از این محصول راهبردی در مزارع شهرستان برداشت شود. 

یوسفی با اشاره به اهمیت کشت پنبه در اقتصاد کشاورزی منطقه، تصریح کرد: پنبه از محصولات مهم صنعتی و اقتصادی بخش کشاورزی محسوب می‌شود که علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد برای بهره‌برداران، نقش مؤثری در تأمین مواد اولیه صنایع نساجی و رونق فعالیت‌های مرتبط با فرآوری محصولات کشاورزی دارد. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت با اشاره به ارقام کشت‌شده پنبه در مزارع شهرستان بیان کرد: گلستان، ارمغان، ساجدی، ماکسا و لیدر از جمله ارقام مورد استفاده در کشت پنبه شهرستان هستند؛ انتخاب رقم مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، در کنار رعایت اصول فنی و مدیریت صحیح مزرعه، می‌تواند در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول مؤثر باشد. 

یوسفی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های فنی در مراحل مختلف تولید، افزود: مدیریت صحیح آبیاری، تأمین متعادل عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، پایش مستمر مزارع، شناسایی به‌موقع آفات و بیماری‌ها و اجرای روش‌های اصولی کنترل عوامل خسارت‌زا از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت وش پنبه است.. 

یوسفی با تاکید بر اهمیت برداشت به‌موقع محصول، اضافه کرد: رعایت زمان مناسب برداشت و دقت در جمع‌آوری محصول می‌تواند به حفظ کیفیت پنبه و کاهش ضایعات کمک کند؛ همچنین بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی و استفاده از روش‌های علمی و فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، زمینه‌ساز بهبود عملکرد مزارع خواهد بود. 

او با تأکید بر ضرورت حمایت از پنبه‌کاران و توسعه کشت اصولی این محصول ادامه داد: تداوم تولید پنبه و افزایش بهره‌وری در این بخش، علاوه بر تقویت درآمد کشاورزان، در تأمین مواد اولیه صنایع وابسته، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی شهرستان نقش مهمی دارد. از این رو، توجه به مدیریت بهینه منابع آب، ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و به‌کارگیری روش‌های نوین کشاورزی از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه پایدار کشت پنبه است.

برچسب ها: برداشت پنبه ، کشت پنبه
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