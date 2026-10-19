باشگاه خبرنگاران جوان -هوشنگ یوسفی سرپرست فرمانداری کنگاور روز دوشنبه در جلسه هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در شهرستان کنگاور، با اشاره به اهمیت آمار دقیق در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های آینده، بر نصب بنر‌های اطلاع‌رسانی، درج شعار و روزشمار سرشماری و آگاهی‌بخشی به مردم درباره مراحل اجرای این طرح تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مرحله اجرایی سرشماری از اول تا پایان آبان‌ماه انجام می‌شود، خواستار مشخص‌کردن روزشمار دقیق و اطلاع‌رسانی به‌موقع در سطح شهر و روستا‌ها شد و افزود: عوامل اجرایی باید با پوشش متحدالشکل، کاور مناسب و کارت شناسایی معتبر در محل مأموریت حضور یابند تا شهروندان با اطمینان بیشتری با آنان همکاری کنند.

سرپرست فرمانداری کنگاور همچنین بر همکاری رسانه‌ها و کانال‌های محلی برای اطلاع‌رسانی عمومی تأکید کرد و گفت: دفتر رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در شهرستان و رسانه‌های محلی می‌توانند با انتشار اطلاعات صحیح و به‌موقع، در آگاهی‌بخشی به مردم و تسهیل اجرای سرشماری نقش مؤثری داشته باشند.

یوسفی با اشاره به پیش‌بینی به‌کارگیری ۲ مأمور در شهر و یک مأمور در روستا‌ها برای اجرای مأموریت‌های میدانی شهرستان، بر ضرورت پشتیبانی از عوامل اجرایی تأکید کرد و خواستار همکاری شهرداری‌ها در تأمین خودرو و امکانات حمل‌ونقل، فراهم‌کردن تجهیزات مورد نیاز و پیش‌بینی امکانات اسکان برای نیرو‌های اجرایی شد.

وی سرشماری را از ابزار‌های مهم برنامه‌ریزی برای آینده شهرستان دانست و بر هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول، آماده‌سازی امکانات و جلب مشارکت مردم برای اجرای دقیق و منظم این طرح تأکید کرد.