دومین انفجار معدن کوهی کهک با هدف استخراج حدود ۴۰ هزار تن مصالح سنگی

باشگاه خبرنگاران جوان-مسعود بخشی با اشاره به اهمیت معدن کوهی کهک در تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی شهر اظهار کرد: عملیات دومین انفجار این معدن امروز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۵ و با رعایت تمهیدات ایمنی و هماهنگی‌های لازم انجام شد. به‌دلیل حضور تمامی عوامل و نیروهای مرتبط، اجرای عملیات با تلرانس نیم ساعت انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه معدن کوهی کهک نخستین معدن کوهی در اختیار سازمان توسعه و عمران شهرداری قم است، افزود: در سال ۱۴۰۲ و با تأکید شهردار قم، سازمان موفق به اخذ مجوز بهره‌برداری این معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد؛ اقدامی که زمینه تأمین بخشی از مصالح مورد نیاز تولید آسفالت شهرداری را فراهم کرد.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم ادامه داد: پیش از بهره‌برداری از این معدن، تمامی مصالح سنگی مورد نیاز سازمان برای تولید آسفالت از طریق خرید تأمین می‌شد، اما با راه‌اندازی معدن کوهی کهک، امکان تأمین بیش از ۵۰ درصد نیاز سازمان از محل تولیدات این معدن فراهم شده است.

بخشی با تشریح فرآیند استفاده از مصالح استخراج‌شده گفت: سنگ‌های حاصل از انفجار پس از استخراج وارد مجموعه سنگ‌شکن می‌شوند و مصالح فرآوری‌شده، به‌ویژه ماسه ۰۶، به‌عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز در تولید آسفالت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این معدن تصریح کرد: معدن کوهی کهک با مساحتی حدود پنج هکتار و ذخیره‌ای بالغ بر یک میلیون تن، ظرفیت قابل توجهی برای تأمین مصالح سنگی دارد و در هر مرحله انفجار، امکان استخراج حدود ۴۰ هزار تن سنگ کوهی فراهم می‌شود.

تأمین سالانه ۲۰۰ هزار تن مصالح سنگی

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با بیان اینکه ظرفیت برداشت سالانه این معدن حدود ۲۰۰ هزار تن برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در تأمین مستمر مصالح مورد نیاز تولید آسفالت و کاهش وابستگی سازمان به خرید مصالح از منابع دیگر داشته باشد.

بخشی با اشاره به روند اخذ مجوزها و تأمین مواد مورد نیاز عملیات انفجار گفت: اجرای این عملیات پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط، از جمله نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تأمین مواد ناریه انجام می‌شود.

وی افزود: پیش از بروز وقفه‌های ناشی از جنگ تحمیلی، نخستین انفجار معدن انجام شده بود، اما پس از آن، به‌دلیل مشکلات مربوط به تأمین مواد ناریه، اجرای انفجارهای بعدی به تعویق افتاد. با این حال، با تلاش همکاران سازمان و همکاری مجموعه‌های مرتبط، از جمله صنایع دفاع، وزارت صمت و استانداری قم، امکان تأمین مواد مورد نیاز فراهم شد و دومین انفجار معدن انجام گرفت.

بخشی در پایان با تأکید بر نقش راهبردی تولید آسفالت در فعالیت‌های سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی و تولید آسفالت از مأموریت‌های اصلی این سازمان است و تأمین مصالح سنگی از طریق معدن کوهی کهک، گام مهمی در مسیر خودکفایی شهرداری قم در تأمین مواد اولیه مورد نیاز آسفالت به شمار می‌رود. امیدواریم با تداوم فعالیت این معدن، بخش بیشتری از نیازهای شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی و بهسازی معابر شهری از این طریق تأمین شود.

منبع:شهرداری قم