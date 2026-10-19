باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ تیم فوتبال استقلال در هفته‌های اخیر در کنار تلاش برای کسب نتایج مطلوب، به دنبال افزایش دقت در فاز هجومی و استفاده بهتر از موقعیت‌های گلزنی است؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه فصل و رقابت با مدعیان قهرمانی اهمیت زیادی داشته باشد.

آبی‌پوشان در شرایطی به دنبال تثبیت جایگاه خود در جمع مدعیان هستند که کیفیت نهایی حملات و بهره‌برداری از فرصت‌ها، نقش مهمی در تعیین سرنوشت مسابقات دارد. در چنین شرایطی، عملکرد مهاجمان و وینگر‌های استقلال و میزان هماهنگی آنها در یک‌سوم پایانی زمین، بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.

سهراب بختیاری‌زاده برای رسیدن به اهداف خود در ادامه فصل، نیاز دارد علاوه بر ایجاد موقعیت، راهکار‌های مؤثرتری برای تبدیل فرصت‌ها به گل در اختیار داشته باشد. افزایش دقت در ضربات آخر و تصمیم‌گیری بهتر در لحظات حساس می‌تواند به استقلال کمک کند تا در مسابقات دشوار، امتیاز‌های بیشتری به دست آورد.

با توجه به فشردگی رقابت‌ها و اهمیت امتیاز‌های هر مسابقه، بهبود عملکرد خط حمله یکی از موضوعات مهم پیش روی کادر فنی استقلال خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند در مسیر این تیم برای رقابت با سایر مدعیان تعیین‌کننده باشد.