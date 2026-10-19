عرضه بنزین سوپر وارداتی و تولید داخل در دو جایگاه سوخت ارومیه همزمان با افزایش تعداد خودروهای منطقه آزاد

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد مجرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، ، مدیر منطقه، با اشاره به عرضه بنزین سوپر وارداتی و تولید داخل در جایگاه‌های عرضه سوخت منطقه ارومیه اظهار کرد: در راستای تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به سوخت مورد نیاز خودروهای خود، امکان عرضه بنزین سوپر در دو جایگاه سوخت این شهرستان فراهم شده است.

وی افزود: در حال حاضر، جایگاه فرحان واقع در فلکه زنجیر و جایگاه ایران واقع در فلکه آبیاری، از مراکز عرضه بنزین سوپر در ارومیه هستند که خدمات‌رسانی به شهروندان و مالکان خودروهای نیازمند این نوع سوخت را بر عهده دارند.

این مقام مسئول تصریح کرد: افزایش تعداد خودروها و تغییر نیازهای مصرف‌کنندگان، ضرورت توجه به ظرفیت‌های عرضه و بهبود خدمات‌رسانی در جایگاه‌های سوخت را دوچندان کرده است. از این رو، اطلاع‌رسانی دقیق درباره مراکز عرضه سوخت و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات مورد نیاز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه ادامه داد: تأمین و توزیع مطلوب فرآورده‌های نفتی و ارائه خدمات مناسب به مصرف‌کنندگان، از اولویت‌های این شرکت است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، خدمات‌رسانی به شهروندان و صاحبان خودروها به شکل مطلوب انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف سوخت خاطرنشان کرد: همراهی شهروندان در مصرف بهینه بنزین و استفاده مسئولانه از منابع انرژی، نقش مؤثری در جلوگیری از هدر رفت انرژی و ذخیره سازی مناسب برای نسل ها آینده خواهد داشت.