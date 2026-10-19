در جریان معاملات امروز ۲۷ مهر شاخص کل بورس با افزایش ۷۳ هزار و ۲۸۰ واحد در سطح ۸ میلیون و ۲۵۳ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۷ مهر شاخص کل بورس با افزایش ۷۳ هزار و ۲۸۰ واحد در سطح ۸ میلیون و ۲۵۳ واحدی قرار گرفت. فارس، فملی و تابان سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، فولاد و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۳ هزار و ۵۵ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۳۳۰  میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی، کانه فلزی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فولاد، فملی و اهرم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، فولاد  و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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