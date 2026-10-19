فرمانده‎ ‎انتظامی‎ ‎کرج‎ ‎از‎ ‎دستگیری‎ ۲‎ ‎موتورسوار‎ ‎که‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎سرقت‎ ‎آینه‎ ‎خودروهای‎ ‎مدل‎ ‎بالا‎ ‎با بیش از ۵۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد‎. ‎

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ پیمان گودرزی فرمانده‎ ‎انتظامی‎ ‎کرج‎ ‎روز دوشنبه اظهارکرد: مأموران کلانتری عظیمیه کرج پس از دریافت گزارش‌های متعدد مبنی بر سرقت آینه خودرو‌های مدل بالا توسط ۲ موتورسوار، موضوع را در دستور کار قرار دادند و با کار اطلاعاتی، مخفیگاه سارقان را شناسایی کردند.

وی افزود: در عملیاتی غافلگیرانه، هر ۲ متهم در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از آنان یک دستگاه گوشی سرقتی نیز کشف و ضبط شد.

گودرزی بیان کرد: متهمان در بازجویی‌های پلیسی تاکنون به بیش از ۵۰ فقره سرقت آینه خودرو مدل بالا اعتراف کردند و تحقیقات برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی و خریداران اموال مسروقه ادامه دارد.

وی با هشدار به مالکان خودرو خاطرنشان کرد: پارک خودرو در مکان‌های امن و دارای دوربین مداربسته و گزارش سریع موارد مشکوک به پلیس ۱۱۰ می‌تواند فرصت را از سارقان بگیرد.

عاملان ۴۰ فقره سرقت به عنف در فردیس

فرمانده انتظامی فردیس از دستگیری سه نفر سارق و مالخر و کشف ۴۰ فقره ‏سرقت به عنف توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد. ‏

سرهنگ «فرج‌اله اسدالهی» اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت به عنف تلفن همراه و ایجاد احساس ناامنی بین شهروندان، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی یک نفر مالخر در این زمینه شدند که با هماهنگی مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم دستگیر شده در تحقیقات تکمیلی پلیس به خرید تلفن‌های همراه سرقتی از ۲ نفر سارق حرفه‌ای اعتراف که بلافاصله طی دو عملیات غافلگیرانه پلیسی هر ۲ نفر پس از هماهنگی قضایی در شهرستان‌های همجوار دستگیر شدند.

اسدالهی با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده به ۴۰ فقره سرقت به عنف تلفن همراه و قاپ زنی از شهروندان اعتراف کردند که ارزش آن بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان ساخت: امنیت، آرامش و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است؛ ماموران انتظامی بدون هیچ اغماضی با برهم زنندگان امنیت جامعه، برابر قانون برخورد خواهند کرد.