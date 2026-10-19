باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه ازبکستان، اعلام کرد که این کشور توافق‌نامه‌هایی را با ایالات متحده برای پیوستن به برنامه اکتشاف ماه «آرتمیس» امضا کرده است.

سعیدوف در کانال تلگرام خود نوشت: «در پی مذاکرات دوجانبه، ما توافق‌نامه‌هایی را با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، برای پیوستن به برنامه آرتمیس امضا کردیم؛ برنامه‌ای که اصول همکاری در زمینه اکتشاف و استفاده صلح‌آمیز از ماه، مریخ، دنباله‌دار‌ها و سیارک‌ها را تعیین می‌کند.»

با امضای این توافق‌نامه‌ها، ازبکستان به هفتاد و هفتمین کشوری تبدیل می‌شود که به این برنامه می‌پیوندد. این اقدام، مسیر‌های جدیدی را برای گسترش همکاری‌ها با ناسا و آژانس‌های فضایی سایر کشور‌های عضو، و همچنین برای آموزش نیروی انسانی ملی و تبادل تخصص و تجهیزات در حوزه فضایی فراهم می‌کند.

ناسا در سال ۲۰۱۹ از برنامه اکتشاف ماه «آرتمیس» رونمایی کرد که شامل رویکردی سه مرحله‌ای است: «آرتمیس ۱» که شامل اعزام فضاپیمای بدون سرنشین «اوریون» به مدار ماه و بازگشت آن به زمین است؛ «آرتمیس ۲» که شامل اعزام فضاپیمایی سرنشین‌دار به مدار ماه می‌شود؛ و «آرتمیس ۳» که در آن ناسا قصد دارد فضانوردان را بر سطح ماه فرود آورد، با این هدف نهایی که راه برای رسیدن به مریخ هموار شود. پ

فوریه گذشته، ناسا اعلام کرد که مأموریت «آرتمیس ۳» شامل اعزام فضاپیمای اوریون (به همراه فضانوردان) به ماه نخواهد بود. در عوض، این فضاپیما به مدار نزدیک زمین فرستاده خواهد شد تا قابلیت‌های اتصال (داکینگ) آن با فضاپیمای تجاری — که برای فرود فضانوردان بر سطح ماه مورد نیاز است — آزمایش شود؛ مأموریتی که برای سال ۲۰۲۸ و به عنوان بخشی از برنامه «آرتمیس ۴» برنامه‌ریزی شده است.

منبع: تاس