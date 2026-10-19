باشگاه خبرنگاران جوان - موسی‌الرضا حاجی‌بگلو با مقایسه مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران اظهار داشت: تحولات و رخداد‌هایی که کشور ما از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و نزدیک به پنج دهه جنگ اقتصادی و تحریم‌های سنگین پشت سر گذاشته، اگر برای هر نظام و کشوری در جهان رقم می‌خورد، حتی ۴۸ ساعت هم توان مقاومت و تاب‌آوری نداشت؛ اما پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های والای انقلاب و مسیر ترسیم‌شده توسط امام راحل و مقام معظم رهبری، مانع از فروپاشی شد.

حاجی‌بگلو با اشاره به پیام تاریخی ایثار و فداکاری رهبران انقلاب اسلامی افزود: در طول تاریخ ملت ما همواره شعار دادند "جانم فدای رهبر"، اما در بزنگاه‌ها دیدیم که چگونه امام شهید و رهبران این مرزوبوم جان و هستی خود را فدای استقلال و عزت ملت کردند. امروز نیز استمرار اقتدار نظام اسلامی در گرو تبعیت آحاد مدیران و مسئولان از ولایت‌فقیه است؛ چراکه تا زمانی که پشتیبان ولایت‌فقیه باشیم، هیچ قدرتی توان آسیب زدن به این مرزوبوم را نخواهد داشت.

وی در بخش مهمی از سخنان خود به مباحث داغ پیرامون سازوکار و زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها پرداخت و بیان کرد: خانواده بزرگ شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تنها هیچ مخالفتی با برگزاری انتخابات ندارند، بلکه هر زمان فرآیند آن آغاز شود، به عنوان سفیران اصلی مشارکت در خط مقدم دعوت و تشویق اقشار مختلف مردم پای صندوق‌های رأی حضور خواهند داشت.

حاجی‌بگلو با هشدار نسبت به اظهارنظر‌های غیراصولی و تشویش افکار عمومی تاکید کرد: باید مرز مسائل حقوقی و اجرایی روشن باشد. وزارت کشور به عنوان مجری، تمهیدات لازم را دارد و این آمادگی قابل تقدیر است؛ اما طبق قانون، تصمیم‌گیری نهایی پیرامون زمان‌بندی دقیق برگزاری انتخابات، منحصراً در حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. تصمیم این مرجع عالی بر این مبنا بوده که فرآیند مذکور پس از عبور کامل از شرایط بحرانی و قطعی شدن پایان منازعات انجام شود، بنابراین پیش‌دستی در اعلام مواضع و تعیین تاریخ‌های بدون پشتوانه، اقدامی نادرست است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با گلایه از اظهارات دلسردکننده برخی افراد پیرامون مدیریت شهری و روستایی تصریح کرد: شوراها، شهرداران و دهیاران کشور جمعیتی افزون بر ۲۰۰ هزار نفر از نخبگان و معتمدان این ملت در پارلمان‌های محلی هستند. این مجموعه در دوران جنگ اقتصادی و انواع بحران‌ها، علی‌رغم همه تنگنا‌های اعتباری و معضلات مالی، نوک پیکان خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم بوده‌اند و روا نیست با سخنان ناامیدکننده، زحمات شبانه‌روزی آنان را نادیده گرفت.

وی گفت: امروز خط قرمز ما امیدآفرینی، تقویت نشاط اجتماعی و گره‌گشایی از معیشت و اقتصاد مردم است. راهبرد دشمن ایجاد شکاف و اختلاف‌افکنی میان ارکان مسئول در کشور است، لذا مدیران و فعالان باید به تاسی از تاکیدات رهبری، وحدت و همگرایی را سرلوحه کار قرار دهند و از اظهاراتی که موجب تشتت فکری افکار عمومی می‌شود به شدت پرهیز کنند.

حاجی‌بگلو در پایان با تبیین چشم‌انداز آینده شورای عالی استان‌ها و ابتکارات نوین این نهاد در حوزه ساختاری اعلام کرد: یکی از برنامه‌های جدی ما در دوره فعلی، استخراج و عملیاتی‌سازی حداکثری ظرفیت‌های اصل صریح قانون اساسی در حوزه شوراهاست. بر همین اساس، طرح تشکیل "پارلمان روستایی"، نظام‌بخشی به مدیریت منطقه‌ای در بخش‌ها و دهستان‌ها و بازنگری در ساختار انتخاباتی و نظارتی پارلمان‌های محلی در دستور کار قرار دارد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه حقوقی شوراها، گفت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که پیوند خدمات دولت و آرای مستقیم مردم در مدیریت‌های محلی تقویت شود تا بتوانیم در سایه قوانین کارآمدتر، قله‌های فتح‌نشده خدمت‌گزاری به ملت شریف ایران را فتح کنیم.