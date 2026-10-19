باشگاه خبرنگاران جوان،سجاد هدایت پور- سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، با تأکید بر ضرورت توجه به ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی در ورزش، گفت: پایبندی به رهنمود‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب از اصول مورد تأکید وزارت ورزش است و فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای ما لازم‌الاجراست.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تحول در ساختار مدیریتی فدراسیون‌های ورزشی، خواستار فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و حرکت به سمت مدیریت علمی و تخصصی شد و اظهار داشت: فدراسیون‌ها باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، فعالیت‌های خود را توسعه دهند. این رویکرد در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفته و برخی فدراسیون‌ها، از جمله فدراسیون کشتی، نیز به‌صورت جدی وارد این حوزه شده‌اند.

تأکید بر حفظ آرامش پس از حواشی ورزشگاه قایقران

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود به اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی اشاره کرد و تیم‌های ملوان بندرانزلی و تراکتور را از سرمایه‌های ارزشمند ورزش کشور دانست.

اسبقیان با تأکید بر اصالت و ریشه‌دار بودن هر دو باشگاه اظهار داشت که ملوان و تراکتور برای وزارت ورزش و جوانان قابل احترام هستند و باید از ظرفیت هواداران و مدیران این دو مجموعه برای حفظ آرامش و جلوگیری از گسترش تنش‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر عواملی که به گفته او می‌توانند آرامش داخلی کشور را تحت تأثیر قرار دهند، تأکید کرد: هواداران و مدیران هر دو تیم باید با آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجازه ندهند اختلافات ورزشی به عاملی برای برهم خوردن آرامش و انسجام ملی تبدیل شود.

اسبقیان همچنین با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت دوری از اختلافات و حفظ اتحاد ملی گفت: امروز انسجام ملی که زمینه‌ساز اقتدار کشور است، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و باشگاه‌های ورزشی نیز باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

انتخابات ژیمناستیک با رعایت ضوابط قانونی برگزار شد

معاون وزیر ورزش و جوانان در ادامه، با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک در روز ۲۷ مهرماه، از رعایت ضوابط و مقررات در جریان انتخابات خبر داد و گفت این مجمع با حضور اعضای واجد شرایط و نماینده فدراسیون جهانی به‌صورت آنلاین برگزار شد.

به گفته اسبقیان، هادی خناری‌نژاد، از قهرمانان ملی و آسیایی ژیمناستیک ایران، به‌عنوان رئیس جدید این فدراسیون برای یک دوره چهار ساله انتخاب شد.

وی ضمن تبریک این انتخاب به جامعه ورزش کشور و خانواده ژیمناستیک، ابراز امیدواری کرد که مدیریت جدید بتواند با استفاده از ظرفیت قهرمانان، مربیان و متخصصان این رشته، زمینه توسعه و ارتقای جایگاه ژیمناستیک ایران را فراهم کند.

اسبقیان همچنین از رفتار حبیب نوظهوری در جریان انتخابات قدردانی کرد و انصراف او از رقابت انتخاباتی را اقدامی اخلاق‌مدارانه و مؤثر در تقویت انسجام خانواده ژیمناستیک دانست. وی ابراز امیدواری کرد که از توانمندی‌های نوظهوری در مسیر پیشرفت این رشته استفاده شود.

توضیح درباره حق رأی اعضای مجمع

اسبقیان در تشریح روند برگزاری انتخابات، درباره وضعیت حق رأی برخی اعضا و سرپرستان حاضر در مجمع توضیح داد که مطابق اساسنامه مورد تأیید فدراسیون جهانی، رأی‌گیری باید بر اساس ضوابط تعیین‌شده انجام شود.

وی با اشاره به اینکه امکان رأی دادن سرپرستان به شرایط و موافقت اعضای اصلی مجمع وابسته بوده است، تأکید کرد که انتخابات با رعایت مقررات مربوطه برگزار شده و حق رأی اعضا بر مبنای مفاد اساسنامه تعیین شده است.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین درباره دستور موقت قضایی صادرشده پیش از انتخابات توضیح داد که وزارت ورزش برای دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی احترام قائل است و موظف به رعایت قوانین و مقررات کشور است. به گفته وی، پس از رفع اثر از دستور موقت، زمینه برگزاری انتخابات مطابق ضوابط قانونی فراهم شد.

ابراز امیدواری برای تداوم پیشرفت ژیمناستیک ایران

اسبقیان در بخش دیگری از سخنان خود، پیشرفت‌های اخیر ژیمناستیک ایران را نتیجه حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان و پیگیری‌های صورت‌گرفته در این رشته دانست.

وی با اشاره به حضور میدانی وزیر ورزش در اردو‌ها و پیگیری روند آماده‌سازی ورزشکاران، اظهار داشت که این حمایت‌ها به بهبود عملکرد ژیمناستیک ایران در رقابت‌های آسیایی و افزایش حضور ورزشکاران کشور در مراحل پایانی مسابقات کمک کرده است.

او همچنین حضور ورزشکاران زن ایران در برخی رقابت‌های بین‌المللی ژیمناستیک را اتفاقی مهم ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که این رشته با تداوم برنامه‌ریزی علمی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از استعداد‌ها بتواند در آینده به جایگاهی هم‌سطح رشته‌های موفقی مانند کشتی دست یابد.

پیگیری عدم صدور ویزای ورزشکار ایرانی

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به موضوع عدم حضور هومن جعفری در مسابقات جهانی، به تلاش‌های انجام‌شده برای حضور این ورزشکار اشاره کرد.

بر اساس توضیحات مطرح‌شده، هومن جعفری موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی شده بود، اما به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت هلند، امکان حضور در این رقابت‌ها را پیدا نکرد. اسبقیان گفت پیگیری‌های جدی برای رفع این مشکل انجام شد، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.

وی در پایان بر ضرورت همدلی میان اعضای خانواده ورزش و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه رشته‌های ورزشی تأکید کرد و خواستار تداوم حمایت از ورزشکاران، تقویت مدیریت تخصصی و حفظ انسجام در مجموعه ورزش کشور شد.