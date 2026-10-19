شرکت ZTE از گوشی هوشمند جدیدی رونمایی کرده است که دوربین‌ها و مشخصات فنی آن با بهترین دستگاه‌های اندرویدی مدرن رقابت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی «نوبیا رد مجیک ۱۲ پرو پلاس» (Nubia RedMagic ۱۲ Pro+) دارای بدنه‌ای با طراحی متمایز و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (با استاندارد IP۶۸/IP۶۹) است. ابعاد این دستگاه ۱۶۳ در ۷۶ در ۸.۶ میلی‌متر و وزن آن ۲۲۳ گرم است؛ بدنه آن از یک فریم آلومینیومی تشکیل شده که با لایه‌هایی از شیشه مقاوم در برابر ضربه و خط و خش پوشیده شده است.

این دستگاه به یک نمایشگر ۶.۸۵ اینچی AMOLED با وضوح ۲۶۸۸ در ۱۲۱۶ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۸۵ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۴۳۱ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۵۰۰۰ نیت مجهز شده است.

این گوشی با سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری RedMagic OS ۱۲ عرضه می‌شود. قلب تپنده آن، پردازنده «کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت اکستریم نسل ۶» (Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Extreme Gen ۶) است که با فناوری ۲ نانومتری ساخته شده و با پردازنده گرافیکی Adreno ۸۵۰ همراهی می‌شود. این محصول در نسخه‌هایی با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت در دسترس خواهد بود.

سیستم دوربین اصلی شامل دو لنز ۵۰ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیوی ۸K است و دوربین سلفی نیز از وضوح ۱۶ مگاپیکسلی بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توان به پشتیبانی از دو سیم‌کارت، درگاه USB Type-C ۳.۲ Gen ۲، تراشه NFC، فرستنده مادون قرمز (IR) برای کنترل از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و باتری ۸۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کرد که از شارژ سیمی فوق‌سریع ۱۲۰ واتی و شارژ بی‌سیم سریع ۸۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena

برچسب ها: شرکت ZTE ، گوشی اندروید ، گوشی جدید
خبرهای مرتبط
ZTE از یک گوشی پیشرفته رونمایی کرد
موتورولا یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی را معرفی کرد
وان‌پلاس از یکی از بهترین تبلت‌های خود رونمایی کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمایت شبکه آزمایشگاهی از شرکت‌های خلاق با ارائه گرنت تست و آزمون+ فیلم
کشف پروتئینی مرتبط با بروز مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی
روایت فرمانده مأموریت آرتمیس ۲ از لحظه وحشتناک احتمال گم شدن در فضا
آخرین اخبار
روایت فرمانده مأموریت آرتمیس ۲ از لحظه وحشتناک احتمال گم شدن در فضا
حمایت شبکه آزمایشگاهی از شرکت‌های خلاق با ارائه گرنت تست و آزمون+ فیلم
کشف پروتئینی مرتبط با بروز مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی
برگزیده مدال رسول(ص)، باید مسئله‌ای را از یک جامعه حل کرده باشد
مکمل‌های غذایی و ورزشی را فقط از داروخانه‌های مجاز تهیه کنید
لزوم توجه به تغذیه در روز‌های سرد و خشک پاییز + فیلم
فعالیت فیزیکی زنان ۸ درصد کمتر از مردان است
مدلی از OpenAI که رمزارز‌ها را سرقت کرد
ژنتیک یا سبک زندگی؛ کدام‌یک تأثیر بیشتری بر طول عمر دارد؟
معرفی یکی از بهترین گوشی‌های هوشمند توسط ZTE
ازبکستان به برنامه اکتشاف ماه «آرتمیس» پیوست
علائمی خاموش از مراحل اولیه ابتلا به سیروز کبدی 
سند امنیت غذایی عملاً اجرا نشد
احتمال آغاز پیک مجدد آنفلوآنزا از اواخر آبان/ افراد تا دو هفته اول آبان واکسن آنفلوآنزا بزنند
تضمین اصل سرمایه در پروژه‌های فناورانه مسکن/ تسهیلات جدید برای خرید مصالح دانش‌بنیان
فاصله فناوری‌های نوین با ساخت‌وساز واقعی/ وزارت راه و نظام مهندسی پاسخگو باشند
فناوری‌های دانش‌بنیان پشت درِ بازار مسکن مانده‌اند/ پیشنهاد اجرای طرح جدید برای کاهش هزینه ساخت
نتایج نهایی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ اعلام شد
دندانپزشکی از سبد معیشت مردم حذف شده است
کلاس‌های بدون کتاب؛ تهدیدی جدی برای روند یادگیری دانش‌آموزان تهران
مدال‌آور طلای نجوم: المپیاد بهترین مسیر برای شکوفایی علاقه‌های علمی است