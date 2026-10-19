باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی «نوبیا رد مجیک ۱۲ پرو پلاس» (Nubia RedMagic ۱۲ Pro+) دارای بدنه‌ای با طراحی متمایز و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (با استاندارد IP۶۸/IP۶۹) است. ابعاد این دستگاه ۱۶۳ در ۷۶ در ۸.۶ میلی‌متر و وزن آن ۲۲۳ گرم است؛ بدنه آن از یک فریم آلومینیومی تشکیل شده که با لایه‌هایی از شیشه مقاوم در برابر ضربه و خط و خش پوشیده شده است.

این دستگاه به یک نمایشگر ۶.۸۵ اینچی AMOLED با وضوح ۲۶۸۸ در ۱۲۱۶ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۸۵ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۴۳۱ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۵۰۰۰ نیت مجهز شده است.

این گوشی با سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری RedMagic OS ۱۲ عرضه می‌شود. قلب تپنده آن، پردازنده «کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت اکستریم نسل ۶» (Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Extreme Gen ۶) است که با فناوری ۲ نانومتری ساخته شده و با پردازنده گرافیکی Adreno ۸۵۰ همراهی می‌شود. این محصول در نسخه‌هایی با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت در دسترس خواهد بود.

سیستم دوربین اصلی شامل دو لنز ۵۰ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیوی ۸K است و دوربین سلفی نیز از وضوح ۱۶ مگاپیکسلی بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توان به پشتیبانی از دو سیم‌کارت، درگاه USB Type-C ۳.۲ Gen ۲، تراشه NFC، فرستنده مادون قرمز (IR) برای کنترل از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و باتری ۸۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کرد که از شارژ سیمی فوق‌سریع ۱۲۰ واتی و شارژ بی‌سیم سریع ۸۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena