باشگاه خبرنگاران جوان -خشایار صنعتی فرماندار بوکان گفت: از مجموع خانوار‌های مشمول این طرح، سه هزار و ۱۷۱ خانوار در مناطق شهری بوکان و سیمینه و یک‌هزار و ۸۲ خانوار نیز در روستا‌های منتخب آماری قرار دارند.

وی با اشاره به شیوه اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال افزود: این سرشماری با روش نوین «ثبتی‌مبنا» انجام می‌شود که در آن اطلاعات بخش عمده خانوار‌ها با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز آمار ایران و سامانه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی استخراج و تجمیع خواهد شد.

فرماندار بوکان گفت: برای اطمینان از صحت و دقت اطلاعات آماری، اطلاعات خانوار‌ها از طریق ارسال پیامک به شماری از خانوار‌ها و مراجعه حضوری ماموران آمارگیر به تعدادی دیگر از خانوار‌ها راستی‌آزمایی و تکمیل می‌شود.

صنعتی با اشاره به روند آماده‌سازی نیرو‌های اجرایی این طرح گفت: دوره آموزشی کارشناسان فنی و ماموران سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۲۵ مهر آغاز شده است و تا سه‌شنبه ۲۸ مهرماه به‌صورت وبیناری و هم‌زمان با سراسر استان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه هشت مامور سرشماری اجرای میدانی این طرح را در بوکان بر عهده خواهند داشت، اضافه کرد: این ماموران پس از گذراندن دوره‌های تخصصی و آشنایی کامل با دستورالعمل‌های اجرایی، فعالیت خود را از دوم آبان‌ماه امسال آغاز می‌کنند.