باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ مصدومیت بازیکنان و غیبت برخی مهره‌های اصلی، فرصتی برای سایر بازیکنان تیم فوتبال استقلال فراهم کرده تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در حفظ ثبات فنی آبی‌پوشان در ادامه فصل داشته باشد.

استقلال در شرایطی رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا را دنبال می‌کند که مدیریت شرایط بازیکنان و استفاده از تمام ظرفیت‌های تیم، اهمیت زیادی برای کادر فنی دارد. در چنین شرایطی، عملکرد بازیکنان جانشین می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت بازی این تیم داشته باشد.

سهراب بختیاری‌زاده برای حفظ رقابت در ترکیب اصلی و جلوگیری از افت عملکرد تیم، نیاز دارد از بازیکنانی که فرصت حضور در زمین را پیدا می‌کنند، بیشترین بهره را ببرد. این موضوع به‌ویژه در پست‌هایی که استقلال با غیبت مهره‌های اصلی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در نهایت، توانایی نیمکت استقلال در جبران غیبت بازیکنان مصدوم، یکی از عوامل تأثیرگذار در مسیر این تیم در ادامه فصل خواهد بود؛ آزمونی که می‌تواند میزان آمادگی و عمق ترکیب آبی‌پوشان را مشخص کند.