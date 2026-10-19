نخستین دوره مسابقات لیگ برتر روئینگ آقایان باشگاه‌های کشور، روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی سد مخزنی شهرچای ارومیه و با حضور ۶ تیم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دوره مسابقات لیگ برتر روئینگ آقایان باشگاه‌های کشور با استقبال خوب تیم‌ها و حضور نفرات برتر روئینگ ایران همراه بود و ورزشکاران در قالب تیم‌های باشگاهی برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، تیم استقلال با کسب مجموع ۸۹ امتیاز عنوان قهرمانی نخستین دوره لیگ برتر روئینگ آقایان را از آن خود کرد. تیم افق پارس با ۷۹ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم دانشگاه آزاد با کسب ۷۴ امتیاز به مقام سوم دست یافت.

همچنین تیم‌های ملوان با ۵۵ امتیاز و آمبرا با ۳۹ امتیاز به ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند. تیم استخر المپیک نیز در جایگاه ششم جدول رده‌بندی نهایی ایستاد.

این مسابقات در دو بخش رفت و برگشت برگزار شد و در پایان، استقلال با عملکردی برتر در مجموع دو مرحله، جام قهرمانی نخستین دوره لیگ برتر روئینگ آقایان را بالای سر برد.

منبع:ورزش و جوانان

برچسب ها: مسابقات روئینگ ، قهرمانی کشور
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