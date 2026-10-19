رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک در پیامی تصویری، برای کاروان ورزشی ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آرزوی موفقیت کرده و از تلاش‌ها و حمایت‌های کمیته ملی پارالمپیک ایران برای آماده‌سازی ورزشکاران قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه و در حاشیه برگزاری بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، اندرو پارسونز پس از تماشای رقابت‌های فوتبال نابینایان و پیروزی ۲ بر صفر تیم ملی ایران مقابل چین، در پیامی ویدئویی برای ورزشکاران کاروان ایران آرزوی موفقیت کرد.

رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک در این پیام، گفت: برای کاروان پاراآسیایی ایران در بازی‌های آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ آرزوی موفقیت دارم. همین حالا از تماشای رقابت‌های فوتبال نابینایان آمده‌ام؛ جایی که ایران با نتیجه ۲ بر صفر مقابل چین به برتری رسید. به‌خوبی می‌دانم که این موفقیت‌ها حاصل حمایت‌ها و تلاش‌های کمیته ملی پارالمپیک ایران است که امکانات و خدمات لازم را برای تمرین و آماده‌سازی ملی‌پوشان خود فراهم می‌کند. می‌دانم شما با آمادگی خوبی در این بازی‌ها حاضر شده‌اید و بدون شک در ناگویا عملکرد فوق‌العاده‌ای خواهید داشت. برای شما بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، وزارت ورزش و جوانان
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