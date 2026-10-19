باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر ماریا ماکسیمنکو می‌گوید که در بحث طول عمر، سبک زندگی سالم به اندازه ژنتیک اهمیت دارد؛ هر دو عاملی هستند که نقشی یکسان و مهم در تضمین یک زندگی طولانی و پویا ایفا می‌کنند.

به گفته او، اگرچه هر دو عامل تأثیرگذارند، اما عملکرد متفاوتی دارند: ژنتیک شرایط اولیه را تعیین می‌کند، در حالی که سبک زندگی تا حد زیادی نتیجه نهایی را رقم می‌زند.

او توضیح می‌دهد: «بسیاری از مردم تصور می‌کنند که ظاهرشان و سرعت پیر شدنشان کاملاً تحت تأثیر ژنتیک است. اما مگر در مواردی که پای بیماری‌های ارثی جدی یا شرایط ژنتیکیِ مستقیماً تأثیرگذار بر سلامت در میان باشد، در غیر این صورت، عادت‌های روزمره اهمیت بسیار بیشتری دارند.»

این پزشک خاطرنشان می‌کند که داشتن خواب کافی، رژیم غذایی متعادل، حفظ وزن سالم و ورزش منظم، عواملی هستند که تقریباً بر همه چیز تأثیر می‌گذارند؛ از کیفیت پوست و وضعیت بافت‌های نرم گرفته تا سرعت بهبودی پس از جراحی، سلامت کلی و سطح انرژی بدن.

او می‌گوید: «ما نمی‌توانیم ژن‌هایمان را انتخاب کنیم، اما می‌توانیم سبک زندگی‌مان را برگزینیم. تصمیماتی که روزانه می‌گیریم، تا حد زیادی نه تنها طول عمر، بلکه کیفیت زندگی و چگونگی ظاهر ما در مراحل مختلف زندگی‌مان را تعیین می‌کنند.»

منبع: lenta.ru