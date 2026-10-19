الهام صالحی با کسب مدال طلای پرتاب نیزه و معصومه تورانی با مدال نقره، شروع درخشانی برای پارادوومیدانی ایران در ناگویا رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بعد از ظهر امروز فینال رقابت پرتاب نیزه بانوان در کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴ برگزار شد.

در این رقابت ۶ ورزشکار حضور داشتند که الناز دارابیان، معصومه تورانی و الهام صالحی نیز در بین آنها به میدان رفتند.

الهام صالحی با رکورد ۱۶.۴۴ متر، بهترین عملکرد را در بین شرکت‌کنندگان داشت و به مقام نخست رسید و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

همچنین معصومه تورانی با رکورد ۱۴.۹۹ متر به مقام نایب قهرمانی دست یافت و صاحب مدال نقره شد.

الناز دارابیان دیگر نماینده کشورمان نیز با رکورد ۱۰.۱۵ متر در رده ششم قرار گرفت.

به این ترتیب، نمایندگان ایران با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره، شروعی امیدوارکننده در رقابت‌های پارادوومیدانی این دوره از بازی‌ها داشتند.