الهام صالحی با کسب مدال طلای پرتاب نیزه و معصومه تورانی با مدال نقره، شروع درخشانی برای پارادوومیدانی ایران در ناگویا رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بعد از ظهر امروز فینال رقابت پرتاب نیزه بانوان در کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴ برگزار شد.

در این رقابت ۶ ورزشکار حضور داشتند که الناز دارابیان، معصومه تورانی و الهام صالحی نیز در بین آنها به میدان رفتند.

الهام صالحی با رکورد ۱۶.۴۴ متر، بهترین عملکرد را در بین شرکت‌کنندگان داشت و به مقام نخست رسید و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

همچنین معصومه تورانی با رکورد ۱۴.۹۹ متر به مقام نایب قهرمانی دست یافت و صاحب مدال نقره شد.

 

تورانی نقره‌ای شد

الناز دارابیان دیگر نماینده کشورمان نیز با رکورد ۱۰.۱۵ متر در رده ششم قرار گرفت.

الناز دارابی

به این ترتیب، نمایندگان ایران با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره، شروعی امیدوارکننده در رقابت‌های پارادوومیدانی این دوره از بازی‌ها داشتند.

برچسب ها: پارا آسیایی ، پارادومیدانی
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