باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- هادی خناری‌نژاد، رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک، با اشاره به اولویت‌های این فدراسیون در دوره جدید، به‌روزرسانی تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط بهتر برای موفقیت ملی‌پوشان در رقابت‌های بین‌المللی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود عنوان کرد.

وی با تبریک و قدردانی از همراهی اعضای مجمع اظهار داشت: در درجه نخست باید تجهیزات تیم‌های ملی را به‌روز کنیم؛ چراکه ژیمناستیک رشته‌ای دشوار و پرتکرار است و ورزشکاران برای رسیدن به موفقیت به امکانات استاندارد نیاز دارند. در همین راستا، با حمایت وزارت ورزش و جوانان و همکاری حامیان مالی، تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم.

رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها افزود: در برنامه بلندمدت خود به دنبال ایجاد سالنی اختصاصی برای برگزاری مسابقات ژیمناستیک هستیم. این هدف با برنامه‌ریزی، تعامل با وزارت ورزش و جوانان و تلاش مستمر قابل تحقق است. همان‌طور که فدراسیون‌های دیگر در مسیر توسعه امکانات خود گام برداشته‌اند، ما نیز می‌توانیم با پیگیری و همکاری به این هدف برسیم.

خناری‌نژاد همچنین درباره حواشی ایجادشده در فضای مجازی طی ماه‌های اخیر گفت: اتفاقاتی رخ داد و برخی بی‌اخلاقی‌ها علیه بنده صورت گرفت، اما ترجیح می‌دهم بیشتر درباره آن صحبت نکنم. این مسائل تمام شده است و تلاش می‌کنیم در دوره جدید، فضای اخلاق‌مدارانه‌ای در فدراسیون حاکم باشد.

وی در خصوص نگرانی‌ها درباره احتمال ابطال انتخابات نیز تأکید کرد که مسئولیت برگزاری مجمع بر عهده او نبوده و وزارت ورزش و جوانان با برنامه‌ریزی، زمان برگزاری انتخابات را تعیین کرده است.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک در ادامه به موضوع صدور ویزا برای ورزشکاران اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، تلاش می‌کنیم تعاملات بین‌المللی را تقویت کنیم و با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، زمینه حضور بدون مشکل ملی‌پوشان در مسابقات خارجی را فراهم کنیم. با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، ویزای موردنیاز ورزشکاران از سوی هلند صادر نشد.

خناری‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود، توسعه ژیمناستیک بانوان را از اهداف مهم فدراسیون دانست و اظهار داشت: تأیید پوشش بانوان ایرانی در رقابت‌های ژیمناستیک، زمینه حضور گسترده‌تر دختران را در این رشته فراهم کرده است. اکنون این فرصت وجود دارد که ورزشکاران در شاخه‌هایی مانند ژیمناستیک هنری و ترامپولین برای کسب مدال تلاش کنند.

وی در پایان از پیگیری برای دریافت مجوز پوشش اسلامی در رشته ژیمناستیک ریتمیک بانوان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با رایزنی‌های لازم، امکان حضور بانوان ایرانی در این رشته نیز فراهم شود.