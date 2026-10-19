باشگاه خبرنگاران جوان-مهدی متقیان، مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم، در جلسه پدافند پرتویی استان، اظهار کرد: قرارگاه پدافند غیرعامل استان به ریاست اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، تشکیل شده و کارگروه‌های تخصصی ذیل این قرارگاه برای اجرای الزامات و مقابله با تهدیدات احتمالی، مأموریت‌های خود را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به تدوین سناریوهای مختلف برای شرایط پیش‌رو افزود: سناریوهای شرایط عادی، وضعیت بینابینی مانند آتش‌بس و شرایط جنگ تمام‌عیار برای دستگاه‌های اجرایی استان تدوین شده است و اقدامات لازم متناسب با هر وضعیت باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل تصریح کرد: بر اساس الزامات قانونی، مدیران دستگاه‌ها مسئول مستقیم پدافند غیرعامل در مجموعه خود هستند و تعیین کارشناس یا معاون، موجب رفع مسئولیت آنان نخواهد شد.

متقیان از اختصاص بیش از 57 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای اقدامات پدافندی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این اعتبارات در قالب تبصره 3 قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور و با تأیید استانداری اختصاص یافته است و مدیران باید برای هزینه‌کرد هدفمند آن در این حوزه اهتمام داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح شهید آبشناسان برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌های استان بیان کرد: از مجموع یک‌هزار و 152 نانوایی قم، تاکنون 155 واحد به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز شده‌اند و 118 نانوایی نیز موتور برق دارند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم افزود: برای تجهیز تعداد بیشتری از نانوایی‌ها به تجهیزات دوگانه‌سوز، تسهیلات ارزان‌قیمت بنیاد برکت پیش‌بینی شده است.

متقیان با اشاره به ظرفیت نانوایی‌های صنعتی استان خاطرنشان کرد: قم 9 نانوایی صنعتی دارد که هفت واحد آن فعال هستند و ظرفیت تولید و توزیع حجم قابل توجهی از نان را دارند؛ ازاین‌رو در شرایط بحرانی می‌توان از ظرفیت این واحدها برای تداوم خدمات‌رسانی استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت حفاظت الکترونیکی از مراکز داده، سرورها و تجهیزات زیرساختی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اجرای الزامات پدافند سایبری و الکترونیکی برای جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌ها در شرایط حملات احتمالی ضروری است.

منبع:استانداری قم