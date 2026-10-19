باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در حکم انتصاب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی

به استناد اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به عنوان «وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: ریاست جمهوری