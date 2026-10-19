باشگاه خبرنگاران جوان - محمد طا‌ها حسن‌پور، نماینده پاراتکواندوی ایران در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم کلاس K۴۴، در روز نخست رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی– ناگویا ۲۰۲۶ موفق به کسب مدال برنز شد.

حسن‌پور در دیدار مقابل پیونگ گونگ از کره جنوبی، پس از واگذاری راند نخست با نتیجه ۱۰ بر ۴، در راند دوم با نتیجه ۱۴ بر ۱۰ به پیروزی رسید و در راند سوم نیز با نتیجه ۱۸ بر ۸ حریف خود را شکست داد تا مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

به این ترتیب، حسن‌پور با پیروزی مقابل نماینده کره جنوبی، یک مدال دیگر به کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا اضافه کرد.