محمد طا‌ها حسن‌پور، نماینده وزن منفی ۵۸ کیلوگرم پاراتکواندوی ایران، با شکست حریف کره‌ای خود به مدال برنز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد طا‌ها حسن‌پور، نماینده پاراتکواندوی ایران در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم کلاس K۴۴، در روز نخست رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی– ناگویا ۲۰۲۶ موفق به کسب مدال برنز شد.

حسن‌پور در دیدار مقابل پیونگ گونگ از کره جنوبی، پس از واگذاری راند نخست با نتیجه ۱۰ بر ۴، در راند دوم با نتیجه ۱۴ بر ۱۰ به پیروزی رسید و در راند سوم نیز با نتیجه ۱۸ بر ۸ حریف خود را شکست داد تا مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

به این ترتیب، حسن‌پور با پیروزی مقابل نماینده کره جنوبی، یک مدال دیگر به کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا اضافه کرد.

برچسب ها: تکواندو ، ناگویا
خبرهای مرتبط
بازی های آسیایی ناگویا؛
نبرد برای طلا! سه ستاره ایران در نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
درخشش فاطمه احمدی؛ برنز آسیایی برای تکواندو ایران
صعود مستقیم ۶ تکواندوکار ایرانی به ناگویا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقلال ۱ - ۰ گل‌گهر/ آبی‌پوشان در تعقیب صدر
تارتار: ۱۰ نفره شدن مس به پرسپولیس کمک کرد
آخرین اخبار
استقلال ۱ - ۰ گل‌گهر/ آبی‌پوشان در تعقیب صدر
تارتار: ۱۰ نفره شدن مس به پرسپولیس کمک کرد
ضیغمی‌نژاد سومین طلای کاروان ایران را از آب گرفت/ ایزدیار دوم شد
پرسپولیس ۳ - ۰ مس شهر بابک/ تثبیت صدرنشینی شاگردان تارتار
مدال برنز از دست علیرضا ایزدی پرید
برگزاری مسابقات قهرمانی نمایشی دفاع شخصی بانوان استان تهران با حضور مسئولان و پیشکسوتان
بندری بدون رقابت، فینالیست پارادوومیدانی ناگویا شد
نقره حبیبی و برنز سهرابی‌تبار در پرتاب کلاب ناگویا
فلفلی: بردن چین بازی مرگ و زندگی بود/ می‌خواهیم به فینال برسیم
پنجمی جهان آبادی در شنا ۱۰۰ متر آزاد مردان
آیلار جامی نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا را کسب کرد
شکست تیم والیبال نشسته بانوان ایران برابر چین
برنز پاراآسیایی بر گردن طا‌ها حسن‌پور
خناری نژاد: هدف ارتقای زیرساخت‌های ژیمناستیک است / از علیرضا دبیر کمک می‌گیرم + فیلم
دومین طلای ایران را الهام صالحی ضرب کرد/ تورانی نقره‌ای شد + عکس
پیام رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای کاروان پاراآسیایی ایران در ناگویا
آزمون نیمکت استقلال؛ جانشینان مصدومان چه می‌کنند؟
اسبقیان: اتحاد و انسجام ملی باید بر هر اختلافی اولویت داشته باشد+فیلم
خط حمله استقلال زیر ذره‌بین؛ موقعیت‌سازی کافی نیست
سهراب به دنبال تثبیت هویت تاکتیکی استقلال
اسبقیان: انصراف نوظهوری به انسجام ژیمناستیک کمک کرد
نخستین مدال ایران در پاراآسیایی ناگویا برنزی شد
انتقام هانگژو با برد شیرین فوتبال نابینایان ایران مقابل چین
ثبت تصویری ماندگار در قلب لاس‌وگاس؛ دبل تاریخی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی
پیام معنادار درستکار پس از قهرمانی ایران در آمریکا + عکس
تمرکز قلعه‌نویی به جای جر و بحث روی مسائل فنی باشد
هادی خناری‌نژاد رئیس فدراسیون ژیمناستیک شد
هت‌تریک برد بسکتبال با ویلچر مردان ایران؛ شاگردان سلطانی در مرحله حذفی
دیبایی با رکورد شکنی به فینال پرتاب دیسک رسید 
حضور کمانداران ایران بین ۱۰ نفر برتر دور مقدماتی/ ملی‌پوشان به یک‌هشتم رسیدند