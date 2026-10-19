فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: عامل حمله با سلاح سرد به یک پزشک در این شهرستان شناسایی و تحویل قانون شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی عباسی روز دوشنبه بیان کرد: پس از وقوع ضرب و جرح یک پزشک در کلینیک درمانی، رسیدگی به پرونده با اقدام اطلاعاتی ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: عامل این حادثه با همکاری معتمدین و متنفذین محلی با پلیس، خود را تسلیم قانون کرد.

فرمانده انتظامی مسجدسلیمان اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انگیزه این درگیری اختلافات قبلی بوده و عامل حادثه پس از شناسایی، با هماهنگی مرجع قضایی تحویل قانون شد.

سرهنگ عباسی از همکاری معتمدان و شهروندان قدردانی و خاطرنشان کرد: با هرگونه اخلال در امنیت عمومی و آسیب به شهروندان و کادر درمان قاطعانه و بدون مماشات برخورد می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد احساس امنیت مردم خدشه‌دار شود.

شامگاه گذشته دکتر داریوش جلیلی، از پزشکان صاحب‌نام مسجدسلیمان، با سلاح سرد مورد حمله یک فرد قرار گرفت و مصدوم شد.

منبع: فرماندهی انتظامی خوزستان