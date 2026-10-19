در پی وقوع تیراندازی در یکی از برج‌های مسکونی شهرک غرب تهران، چهار نفر جان خود را از دست دادند و یک زن نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد؛ در پی وقوع تیراندازی در یکی از برج‌های مسکونی شهرک غرب تهران، چهار نفر جان خود را از دست دادند و یک زن نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

با دریافت گزارشی مبنی بر وقوع تیراندازی مرگبار در یکی از برج‌های مسکونی شهرک غرب تهران، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که مردی  میانسال در این حادثه با استفاده از سلاح گرم به اعضای خانواده خود شلیک کرده و سپس اقدام به خودکشی کرده است.

در جریان این حادثه، چهار نفر جان باختند و یک زن نیز مجروح شد که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در حال بررسی ابعاد مختلف این حادثه هستند و جزئیات تکمیلی پس از روشن شدن ابعاد ماجرا از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام خواهد شد.

برچسب ها: قتل ، پلیس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
بحران اجتماعی و فرهنگی در کشور...نتیجه گرایش به سمت غرب و دوری از معنویت
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
آبروریزی بین المللی
۸
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