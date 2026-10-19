تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در نخستین دیدار دور گروهی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، برابر چین شکست خورد.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران امروز دوشنبه (۲۷ مهر) در نخستین مسابقه خود در پنجمین دوره بازی‌های آسیایی برابر تیم ملی چین صف‌آرایی کرد و با نتیجه سه بر صفر رقابت را به حریف نامدار خود واگذار کرد.

بانوان ایران در این دیدار، ست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۱ به حریف واگذار کردند.

ملی‌پوشان در ست دوم رقابت سختی با یکی از قدرت‌های والیبال نشسته جهان و آسیا داشتند، اما در نهایت با حساب ۲۵ بر ۱۹ مغلوب این تیم شدند.

ست پایانی این رقابت نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود چین به پایان رسید تا دختران والیبال نشسته ایران پشت دیوار مستحکم چین متوقف شوند.

هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته و یکی از تئورسین‌های این رشته از نزدیک بر دیدار بانوان ایران نظارت کرد.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، کمیته ملی پارالمپیک
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