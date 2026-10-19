باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال، ضمن تبریک این موفقیت به ملی‌پوشان و جامعه ورزش کشور، بر اهمیت پرورش استعداد‌های جوان و تقویت سرمایه‌های انسانی ورزش ایران تأکید کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی پرافتخار تیم ملی کشتی آزاد امید جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال، با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و ۴ برنز و دستیابی به عنوان قهرمانی جهان، مایه مباهات ملت بزرگ ایران و جلوه‌ای از عزم راسخ، شایستگی و توانمندی نسل جوان کشور است.

این موفقیت ارزشمند که در پرتو تلاش و اراده ستودنی کشتی‌گیران، دانش و تدبیر کادر فنی و پشتوانه غنی ورزش ملی ایران حاصل شده است، بار دیگر ظرفیت جوانان این سرزمین را برای درخشش در عرصه‌های جهانی به اثبات رساند و نویدبخش تداوم افتخارآفرینی ورزش ایران است.

اینجانب ضمن تبریک این دستاورد غرورآفرین به قهرمانان شایسته، مربیان و کادر فنی، جامعه ورزش و ملت شریف ایران، از تلاش‌های ارزشمند همه دست‌اندرکاران این موفقیت قدردانی می‌کنم و امیدوارم با اهتمام به پرورش استعداد‌های جوان و تقویت سرمایه‌های انسانی کشور، شاهد استمرار درخشش فرزندان ایران در میادین بین‌المللی باشیم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور