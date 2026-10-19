آیلار جامی با پیروزی مقابل حریف تایلندی در فینال پاراتکواندو، نخستین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورد

باشگاه خبرنگاران جوان- آیلار جامی، نماینده پاراتکواندوی ایران، با پیروزی در دیدار فینال رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را کسب کرد. در روز نخست این رقابت‌ها، جامی در فینال کلاس K44 و وزن منفی ۴۷ کیلوگرم به مصاف خوانسودا پوانگکیچا از تایلند رفت و با شکست حریف خود، بر سکوی نخست ایستاد.

نماینده ایران برای رسیدن به فینال نیز عملکرد موفقی داشت و با غلبه بر حریفانی از چین و ازبکستان، جواز حضور در دیدار پایانی را به دست آورده بود. به این ترتیب، آیلار جامی با ثبت سه پیروزی در مسیر قهرمانی، نخستین مدال طلای کاروان «جان‌فدای ایران قوی» را در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به ارمغان آورد.

برچسب ها: پاراتکواندو ، ناگویا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
احمد رضایی
۱۷:۱۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
دورت بگردم قهرمان میهنم ❤️ خدایا نگهدارش باش
۰
۲
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