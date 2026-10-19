باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده کشورمان در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S ۱۲ به مصاف حریفانش رفت و با عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.

محمدحسین کریمی جهان آبادی با ۶ شناگر دیگر از کشور‌های قزاقستان، ژاپن، قطر، اندونزی، چین تایپه و ازبکستان به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۵۸:۹۷ و قرار گرفتن در رده پنجم به کار خود پایان داد.

شناگر اندونزیایی با ۵۵:۳۴ طلا گرفت و نماینده ازبکستان با ۵۵:۴۴ دوم شد. شناگر ژاپنی هم با ۵۷:۵۴ سوم شد و مدال برنز را از آن خود کرد.