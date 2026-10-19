تغییر مسیر بزرگ در زندگانی انسان؛ استفاده از اتم برای تخریب و نه رفاه

باشگاه خبرنگاران جوان - آیا انسان به درجه‌ای از رشد رسیده که بتواند از وسایلی که علم در اختیار او خواهد گذاشت، کاملا استفاده کند؟

در ادامه یادداشتی از نتیجه دکتر عبدالکریم قریب، پدر علم زمین‌شناسی ایران مطالعه می‌کنید.

یاسمن که در دانشگاه تورنتو مثل پدربزرگش فرهاد قریب و جدش عبدالکریم، زمین‌شناسی تدریس و سال‌هاست در کانادا زندگی‌می‌کند.

آنالی و یاسمن و نیکا نتیجه‌های عبدالکریم قریب که در دانشگاه‌های تورنتو راه جدشان را به خوبی ادامه داده‌اند و مشغول تدریس کانی‌ها و سنگ‌ها هستند. این یادداشت از یاسمن درباره ور‌نادسکی را بخوانید که بی‌ربط با حال و هوای این روز‌ها و وحشی‌گری آمریکا نیست. جایی که هر روز ایران را به زدن بمب اتمی تاکتیکی و مادر بمب‌ها و چه و چه تهدید می‌کند.

ور‌نادسکی که بود؟

یکی از محققان بزرگ روس بود که درباره موجودات زنده و غیر زنده مطالعات زیادی کرده است. این دانشمند موسس و پایه‌گذار علم شیمی زمین در جهان و علم کانی‌شناسی در روسیه است.

ورنادسکی سال ۱۸۷۵ تحصیلات عالی خود را در رشته فیزیک و ریاضی در دانشگاه پطرزبورگ به پایان می‌رساند و تحت تاثیر مندلیف دانشمند دیگر روس علاقه شدیدی به مطالعه شیمی پیدا می‌کند، اما یکی دیگر از معروف‌ترین دانشمندان دو‌کوچایف است که ورنادسکی از محضر او نیز کسب فیض می‌کند.

ورنادسکی که در تالیفات خود از کتاب مشهور دو‌کوچایف به نام سیاه خاک روسیه استفاده فراوانی کرد؛ و رنادسکی همیشه مسائل مورد بحث را از نظر تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌داد. به عقیده او تنها به کمک این روش‌ها است که ما می‌توانیم تاریخ طبیعت را بنویسیم.

رفاه یا تخریب؟

ورنادسکی سال ۱۹۲۲ در ضمن یکی از نطق‌های خود چنین می‌گوید: ما به تغییر مسیر بزرگی در زندگانی انسان که به هیچ وجه قابل مقایسه با تغییرات گذشته نیست، نزدیک می‌شویم. روزی که انسان بتواند از انرژی اتمی استفاده کند.

چندان دور نیست این روز در آینده نزدیک فرا‌می‌رسد و مسلم است که چنین روزی دیر یا زود خواهد رسید ولی آیا انسان از این نیرو برای رفاه خود استفاده خواهد کرد یا آن را برای انهدام و تخریب به‌کار خواهد برد؟

آیا انسان به درجه‌ای از رشد رسیده که بتواند از وسایلی که علم در اختیار او خواهد گذاشت، کاملا استفاده کند؟

باید دید تا چه اندازه دانشمندان از نتایج مضر حاصل از تکامل علمی چشم‌پوشی خواهند کرد و تا چه میزان از دنبال کردن کشفیات خود احساس مسئولیت و فعالیت‌های خود را متوجه بهتر ساختن تشکیلات جامعه بشری می‌کنند.

زیست‌زمین‌شیمی

این دانشمند سال ۱۹۲۸ موسسه زیست‌شیمی را تشکیل داد و برای نخستین بار در جهان رشته‌ای از علوم زمین‌شناسی را به نام زیست‌زمین‌شیمی (Biogeochmie) به‌وجود آورد. در این رشته جدید فعل و انفعال‌های شیمیایی را که موجودات زنده در ایام حیات خود انجام می‌دهند، مطالعه می‌کنند.

این فعل و انفعال شیمیایی موجب پیدایش موادی مانند کربنات کلسیم و ... در بدن موجودات زنده می‌شوند و پس از مرگ موجود و روی هم انباشته شدن این مواد سنگ‌ها و کانی‌های مخصوصی که منشاء حیاتی دارند، مانند سنگ‌های مرجانی و ... تشکیل می‌شوند.

بمباران هیروشیما و ناگاساکی

ورنادسکی ششم ژانویه سال ۱۹۴۵ در ۸۱ سالگی از دنیا می‌رود و بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی همان سال و ۷ ماه بعد از مرگش، در ۶ و ۹ اوت ۱۹۴۵ توسط آمریکا اتفاق می‌افتد! بمبارانی که ورنادسکی ۲۳ سال پیش از وقوع آن را پیش‌بینی کرده بود.

منبع: روزنامه هفت صبح