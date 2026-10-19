باشگاه خبرنگاران جوان- سردار "یحیی الهی" در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قروه با رصد اطلاعاتی خود، یک باند فروش کودشیمیایی یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: اعضای این باند ۶ نفره که با اقدامات متقلبانه و فعالیت گسترده بیش از هزار و ۵۰۰ تن کود شیمیایی یارانه‌ای را به صورت غیرقانونی، با مبلغی چندین برابر نرخ مصوب خارج از شبکه توزیع به فروش رسانده بودند، توسط ماموران شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم در خصوص پرونده، ماموران با هماهنگی قضائی موفق شدند تمامی اعضای این باند را دستگیر کنند.

سردار"الهی" با اشاره به اینکه اعضای این باند مبلغی بالغ بر ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال فروش غیرقانونی داشته‌اند، بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیسی و مواجهه با مدارک و مستندات ماموران به بزه انتسابی اعتراف کرده و با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

منبع پلیس آگاهی استان