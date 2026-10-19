مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، از توقف چند پرواز از جمله استانبول به دلیل مشکلات مربوط به تأمین سوخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تأمین سوخت و افزایش قیمت سوخت گفت:در مذاکرات مربوط به بدهی سوخت، اعلام شد که هما باید از این پس ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان بابت سوخت پرداخت کند و طی چند ماه نیز برنامه خود را برای تأمین منابع مالی و تسویه بدهی‌های قبلی مشخص کند. بدهی سوخت شرکت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان است و پرداخت ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از همین حالا به تعهدات مالی ما اضافه شده است.

عبدالحی با اشاره به مشکلات ناشی از بدهی سوخت ادامه داد: ما بابت سوخت بدهکار بودیم و این موضوع در عملیات پروازی شرکت نیز تأثیر گذاشت؛ به‌طوری‌که چند پرواز متوقف شد و در مورد یکی از پروازهای استانبول نیز به دلیل مسائل مربوط به سوخت، با مشکل مواجه شدیم. پس از پیگیری، موضوع تا حدودی برطرف شد، اما این شرایط نشان می‌دهد که بدهی‌ها چگونه می‌توانند فعالیت روزمره شرکت هواپیمایی را تحت تأثیر قرار دهند.

مدیرعامل هما با بیان اینکه این شرکت هم‌زمان با مطالبات مجموعه‌های مختلف مواجه است، تصریح کرد: از یک طرف باید بدهی فرودگاه‌ها را پرداخت کنیم و از طرف دیگر، بابت سوخت با ما تسویه‌حساب می‌خواهند. گاهی فرودگاه به دلیل بدهی اجازه پرواز نمی‌دهد و گاهی نیز تأمین سوخت با مشکل مواجه می‌شود. حتی ممکن است هواپیما به مقصد برسد، اما به دلیل مسائل مالی و بدهی‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، باید دشواری‌های صنعت هوانوردی و مسئولیت مدیران این حوزه را در نظر گرفت.

وی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های عملیاتی و تأثیر آن بر قیمت بلیت گفت: برای درک بهتر شرایط، باید هزینه واقعی سوخت یک پرواز را محاسبه کرد. اگر مصرف سوخت هواپیما را به‌طور متوسط پنج هزار لیتر در ساعت در نظر بگیریم، هزینه سوخت یک پرواز رفت‌وبرگشت تهران ـ مشهد با توجه به مدت پرواز، به رقم قابل‌توجهی می‌رسد.

عبدالحی افزود: در یک پرواز رفت‌وبرگشت تهران ـ مشهد، حدود ۱۶ هزار لیتر سوخت مصرف می‌شود. با احتساب قیمت هر لیتر سوخت به میزان ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان، فقط هزینه سوخت این پرواز به حدود ۹۷۰ میلیون تومان می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های شرکت صرف تأمین سوخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه افزایش هزینه‌ها لزوماً به معنای سودآوری شرکت نیست، گفت: ممکن است در ظاهر، فروش بلیت و ورود پول به حساب شرکت شرایط مناسبی را نشان دهد، اما این جریان نقدی به‌تنهایی بیانگر سودآوری نیست. اگر هزینه‌های واقعی و تعهدات انباشته را محاسبه نکنیم، ممکن است تصور کنیم شرکت در حال پیشرفت است، درحالی‌که در عمل، منابع مالی صرف پرداخت هزینه‌ها و بدهی‌های گذشته می‌شود.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های مختلف شرکت بیان کرد: قیمت سوخت افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان بالا می‌رود و هزینه‌های فرودگاهی نیز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، باید تمام هزینه‌ها و درآمدها را در کنار یکدیگر بررسی کرد تا مشخص شود فعالیت شرکت واقعاً سودآور است یا خیر.

عبدالحی در پایان تأکید کرد: افزایش هزینه‌های عملیاتی و تعهدات مالی، مدیریت شرکت هواپیمایی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. بنابراین، برای ارزیابی وضعیت اقتصادی هما، نمی‌توان صرفاً به میزان فروش بلیت یا افزایش درآمدهای اسمی اکتفا کرد؛ بلکه باید هزینه‌های واقعی، بدهی‌های گذشته و تعهدات جاری شرکت را نیز در نظر گرفت.