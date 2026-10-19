مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، از توقف چند پرواز از جمله استانبول به دلیل مشکلات مربوط به تأمین سوخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان  در خصوص تأمین سوخت و افزایش قیمت سوخت گفت:در مذاکرات مربوط به بدهی سوخت، اعلام شد که هما باید از این پس ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان بابت سوخت پرداخت کند و طی چند ماه نیز برنامه خود را برای تأمین منابع مالی و تسویه بدهی‌های قبلی مشخص کند. بدهی سوخت شرکت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان است و پرداخت ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از همین حالا به تعهدات مالی ما اضافه شده است.

عبدالحی با اشاره به مشکلات ناشی از بدهی سوخت ادامه داد: ما بابت سوخت بدهکار بودیم و این موضوع در عملیات پروازی شرکت نیز تأثیر گذاشت؛ به‌طوری‌که چند پرواز متوقف شد و در مورد یکی از پروازهای استانبول نیز به دلیل مسائل مربوط به سوخت، با مشکل مواجه شدیم. پس از پیگیری، موضوع تا حدودی برطرف شد، اما این شرایط نشان می‌دهد که بدهی‌ها چگونه می‌توانند فعالیت روزمره شرکت هواپیمایی را تحت تأثیر قرار دهند.

مدیرعامل هما با بیان اینکه این شرکت هم‌زمان با مطالبات مجموعه‌های مختلف مواجه است، تصریح کرد: از یک طرف باید بدهی فرودگاه‌ها را پرداخت کنیم و از طرف دیگر، بابت سوخت با ما تسویه‌حساب می‌خواهند. گاهی فرودگاه به دلیل بدهی اجازه پرواز نمی‌دهد و گاهی نیز تأمین سوخت با مشکل مواجه می‌شود. حتی ممکن است هواپیما به مقصد برسد، اما به دلیل مسائل مالی و بدهی‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، باید دشواری‌های صنعت هوانوردی و مسئولیت مدیران این حوزه را در نظر گرفت.

وی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های عملیاتی و تأثیر آن بر قیمت بلیت گفت: برای درک بهتر شرایط، باید هزینه واقعی سوخت یک پرواز را محاسبه کرد. اگر مصرف سوخت هواپیما را به‌طور متوسط پنج هزار لیتر در ساعت در نظر بگیریم، هزینه سوخت یک پرواز رفت‌وبرگشت تهران ـ مشهد با توجه به مدت پرواز، به رقم قابل‌توجهی می‌رسد.

عبدالحی افزود: در یک پرواز رفت‌وبرگشت تهران ـ مشهد، حدود ۱۶ هزار لیتر سوخت مصرف می‌شود. با احتساب قیمت هر لیتر سوخت به میزان ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان، فقط هزینه سوخت این پرواز به حدود ۹۷۰ میلیون تومان می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های شرکت صرف تأمین سوخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه افزایش هزینه‌ها لزوماً به معنای سودآوری شرکت نیست، گفت: ممکن است در ظاهر، فروش بلیت و ورود پول به حساب شرکت شرایط مناسبی را نشان دهد، اما این جریان نقدی به‌تنهایی بیانگر سودآوری نیست. اگر هزینه‌های واقعی و تعهدات انباشته را محاسبه نکنیم، ممکن است تصور کنیم شرکت در حال پیشرفت است، درحالی‌که در عمل، منابع مالی صرف پرداخت هزینه‌ها و بدهی‌های گذشته می‌شود.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های مختلف شرکت بیان کرد: قیمت سوخت افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان بالا می‌رود و هزینه‌های فرودگاهی نیز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، باید تمام هزینه‌ها و درآمدها را در کنار یکدیگر بررسی کرد تا مشخص شود فعالیت شرکت واقعاً سودآور است یا خیر.

عبدالحی در پایان تأکید کرد: افزایش هزینه‌های عملیاتی و تعهدات مالی، مدیریت شرکت هواپیمایی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. بنابراین، برای ارزیابی وضعیت اقتصادی هما، نمی‌توان صرفاً به میزان فروش بلیت یا افزایش درآمدهای اسمی اکتفا کرد؛ بلکه باید هزینه‌های واقعی، بدهی‌های گذشته و تعهدات جاری شرکت را نیز در نظر گرفت.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
خبرهای مرتبط
پیشنهاد‌های راهبردی وزیر راه و شهرسازی برای توسعه ترانزیت ایران و قزاقستان
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعتبار خرید تضمینی گندم تسویه شده است
کاهش دمای هوا در نوار ساحلی کشور
ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۲۱
ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور
عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ نقطه تهران
مخالفت قاطع شورای عالی شهرسازی و معماری برای افزایش تراکم در تهران
آخرین اخبار
کاهش دمای هوا در نوار ساحلی کشور
ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۲۱
اعتبار خرید تضمینی گندم تسویه شده است
مخالفت قاطع شورای عالی شهرسازی و معماری برای افزایش تراکم در تهران
ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور
عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ نقطه تهران
بورسی شدن بنگاه‌های بزرگ به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند
چهار دکل حفاری فراساحلی به ناوگان نفت فلات قاره افزوده می‌شود
برنامه گمرکات ایران و ترکمنستان برای افزایش ظرفیت تردد جاده‌ای و ریلی کالا
ستاد عملیاتی استمرار تجارت خارجی تشکیل می‌شود
رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات به اتاق بازرگانی واگذار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۷ مهر
پالایشگاه فاز ۱۳ میدان مشترک پارس جنوبی در مسیر تولید پایدار
ترخیص خودرو‌های وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، فقط تا پایان امسال
تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار مشترک پرمصرف برق تحت پایش هوشمند قرار خواهند گرفت
توقف برخی از پرواز‌های خارجی به دلیل بدهی سوخت + فیلم
قطعی برق مناطق شرقی تهران به زودی برطرف خواهد شد
افزایش بیش از ۷۳ هزار واحد شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
اجرای ۸۰۲ پروژه طرح هادی طی دو سال گذشته
بدهی ۴ میلیون دلاری، پروازهای ایران‌ایر به استانبول را متوقف کرد
پایان صف‌های طولانی دریافت خسارت با هوشمندسازی صنعت بیمه محقق می‌شود؟
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
ارسال تدریجی پیامک‌های سرشماری / عملیات میدانی از ۲ آبان کلید می‌خورد
افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوای کشور و رشد ۶۷۰۰ مگاواتی اوج تقاضای برق در مهرماه
تعیین تکلیف پرداخت خسارت مشترکان برق؛ سامانه‌های توانیر و بیمه‌گر این هفته به هم متصل می‌شوند
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
تولید قراردادی مرغ؛ راهکاری برای تنظیم بازار و حمایت از مرغداران