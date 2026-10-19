باشگاه خبرنگاران جوان - علی خدری، مدیرعامل برق پایتخت با اشاره به این که هوشمند سازی شبکه، راهکاری موثر در بهبود کیفیت خدمت رسانی و توزیع عادلانه انرژی است گفت: با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری برای بیش از ۲۰۰ هزار مشترک بسیار پرمصرف تهرانی در بخش‌های خانگی و تجاری کنتور‌های هوشمند نصب خواهد شد.

علی خدری افزود: با نصب این کنتورها، مشترکان مزبور می‌توانند از طریق پنل اختصاصی در نرم افزار برق من میزان مصرف لحظه‌ای خود را مشاهده و با تصحیح رفتار مصرف به ویژه در ساعات پرباری، ضمن کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های برق مصرفی خود نقشی موثر در کاهش بار شبکه و توزیع مناسب و عادلانه انرژی ایفا کنند.

منبع: روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ